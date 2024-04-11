Сколько команд выходят из группы на Евро-2024? Изучаем регламент турнира

Серия пенальти возможна даже в матче групповой стадии.

Стремительно приближается главный турнир этого лета. Чемпионат Европы стартует совсем скоро – 14 июня. Мы уже рассказали о городах и стадионах, которые примут матчи Евро, о главных фаворитах соревнований и об игроках РПЛ, которые с большой долей вероятности поедут на турнир в составе своих сборных. Пришло время поговорить о регламенте. Как известно, УЕФА с 2016 года увеличил число участников финальной стадии – с 16-ти до 24-х. Раньше в 1/4 финала выходили по две лучшие команды из четырех групп. По новой схеме квартетов стало шесть. В плей-офф выходят сборные, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучшие команды, которые финишировали третьими. Участники, продолжающие борьбу за титул, попадают в 1/8 финала. Далее все стандартно – по одному матчу на каждой стадии и вылет в случае поражения.

На групповом этапе может сложиться ситуация, когда две и более команды после трех сыгранных матчей наберут одинаковое количество очков. Кто же тогда окажется выше? В регламенте прописаны сразу 10 пунктов для классификации сборных. Расскажем об основных. В первую очередь при равенстве очков учитывается:

1. Наибольшее количество баллов, набранных в очных встречах между командами;

2. Наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;

3. Наибольшее количество забитых мячей в очных встречах между командами.

Если команды равны и по этим критериям, начинается подсчет всех голов на групповой стадии. У кого лучше разница – тот и оказывается выше. Может иметь значение и общее число забитых мячей той или иной сборной или количество побед. Возможен и еще один вариант. Если друг с другом в заключительном туре играют две команды с равным количеством очков, и их матч завершается вничью, то при прочих равных цифрах судьба матча решается в серии пенальти.

Отдельно расскажем о классификации команд, занявших третьи места в своих группах. Из шести таких сборных в 1/8 финала выйдут четыре. Лучших будут определять по нескольким критериям, вот основные:

1. Наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;

2. Наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа;

3. Наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа.

В случае необходимости организаторы могут учитывать и другие показатели команд, в том числе и позицию участников в общем рейтинге отборочного турнира.

Ну а теперь вспомним состав групп Евро-2024. Уже сейчас можно предположить, кто из участников имеет отличные шансы выйти в плей-офф с первого или второго места, а кто, с большой долей вероятности, покинет турнир уже по итогам групповой стадии.