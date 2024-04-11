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    • Сколько команд выходят из группы на Евро-2024? Изучаем регламент турнира

    Сколько команд выходят из группы на Евро-2024? Изучаем регламент турнира


    4
    Голосов: 1
    11.04.2024 20:00
    Серия пенальти возможна даже в матче групповой стадии.

    Стремительно приближается главный турнир этого лета. Чемпионат Европы стартует совсем скоро – 14 июня. Мы уже рассказали о городах и стадионах, которые примут матчи Евро, о главных фаворитах соревнований и об игроках РПЛ, которые с большой долей вероятности поедут на турнир в составе своих сборных. Пришло время поговорить о регламенте. Как известно, УЕФА с 2016 года увеличил число участников финальной стадии – с 16-ти до 24-х. Раньше в 1/4 финала выходили по две лучшие команды из четырех групп. По новой схеме квартетов стало шесть. В плей-офф выходят сборные, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучшие команды, которые финишировали третьими. Участники, продолжающие борьбу за титул, попадают в 1/8 финала. Далее все стандартно – по одному матчу на каждой стадии и вылет в случае поражения.

    На групповом этапе может сложиться ситуация, когда две и более команды после трех сыгранных матчей наберут одинаковое количество очков. Кто же тогда окажется выше? В регламенте прописаны сразу 10 пунктов для классификации сборных. Расскажем об основных. В первую очередь при равенстве очков учитывается:

    1. Наибольшее количество баллов, набранных в очных встречах между командами;

    2. Наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в очных встречах между командами;

    3. Наибольшее количество забитых мячей в очных встречах между командами.

    Если команды равны и по этим критериям, начинается подсчет всех голов на групповой стадии. У кого лучше разница – тот и оказывается выше. Может иметь значение и общее число забитых мячей той или иной сборной или количество побед. Возможен и еще один вариант. Если друг с другом в заключительном туре играют две команды с равным количеством очков, и их матч завершается вничью, то при прочих равных цифрах судьба матча решается в серии пенальти.

    Отдельно расскажем о классификации команд, занявших третьи места в своих группах. Из шести таких сборных в 1/8 финала выйдут четыре. Лучших будут определять по нескольким критериям, вот основные:

    1. Наибольшее количество очков, набранных в матчах группового этапа;

    2. Наибольшая разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа;

    3. Наибольшее количество забитых мячей в матчах группового этапа.

    В случае необходимости организаторы могут учитывать и другие показатели команд, в том числе и позицию участников в общем рейтинге отборочного турнира.

    Ну а теперь вспомним состав групп Евро-2024. Уже сейчас можно предположить, кто из участников имеет отличные шансы выйти в плей-офф с первого или второго места, а кто, с большой долей вероятности, покинет турнир уже по итогам групповой стадии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Panoramic, Christian Charisius, Frank Hoermann/SVEN SIMON / Global look press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии (6)
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    Sedoi_Goblin
    1712769432
    Как ЧМ при 24 командах...
    Ответить
    kirdykprishel
    1712781657
    Егор, спасибо за информацию.Евро будет праздником для всех болельщиков.
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    fakeid
    1712782472
    лучше бы рассказали, как вообще попадают на евро через лигу наций, как грузия. я-то знаю, но схема такая, что чёрт ногу сломит, без бутылки не разберёшься, а лучше двух.
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    Gavi1986
    1712897200
    Ненавижу победы, по серии пенальти.
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    530r
    1712901463
    Пpогнозы футбoльных матчей bets-info.ru
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