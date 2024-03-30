Ваня, Саша и Срджан – игроки РПЛ, которые могут сыграть на Евро

Один из футболистов получил красную карточку в матче со сборной России.

Отборочный этап Евро-2024 официально завершен. В финальной стадии сыграют 24 национальные команды. Сборная России, как известно, отстранена от участия в международных турнирах. Но представители РПЛ этим летом на чемпионат Европы поедут. Далее расскажем о каждом из кандидатов на путевку в Германию.

Сборная Сербии – 4 игрока из РПЛ

Срджан Бабич, защитник «Спартака»

Бабича не назовешь основным игроком своей сборной. В отборочном турнире Евро-2024 он провел три матча, в двух из них выходил в стартовом составе. Обычно сербы играют с тремя центральными защитниками, и это трио составляют Никола Миленкович, Страхиня Павлович и Неманья Гудель. Бабич получает шанс не так часто, но своими редкими возможностями пользуется сполна. По ходу квалификационного турнира он забил один из важнейших голов своей сборной. Срджан поразил ворота в концовке матча с Болгарией, установив окончательный счет – 2:2. Этот результат позволил сербам финишировать на втором месте в своей группе и получить путевку на чемпионат Европы.

Страхиня Эракович, защитник «Зенита»

У Эраковича ситуация примерно та же, что и у Бабича: он не основной центральный защитник сборной, но вполне может подменить кого-то из партнеров в случае необходимости. Также как и Срджан, зенитовец провел в отборочном турнире 3 матча. Кроме того, Эракович вышел в стартовом составе против сборной России в недавней товарищеской встрече. Сербы уступили – 0:4, играя почти весь матч в меньшинстве. Примечательно, что у Бабича и Эраковича даже статистика в сборной идентична: оба провели за национальную команду по 8 матчей и забили по одному голу. При этом у Срджана рабочая нога левая, а Страхиня – правша.

Милан Гайич, защитник ЦСКА

Вероятность того, что Бабич и Эракович поедут на Евро, достаточно высока, а вот про Гайича такого не скажешь. Защитник провел лишь два матча за сборную. Первый – два года назад против Северной Ирландии, второй – против сборной сборной России 21 марта этого года. Милан – тот самый игрок, который получил удаление в игре с россиянами. Возвращение Гайича в национальную команду получилось неудачным. Но он все же может попасть в финальную заявку сборной на предстоящий турнир. Милан – универсальный футболист, способный сыграть как на правом фланге обороны, так и в опорной зоне. Возможно, такой игрок пригодился бы сербам на крупном турнире.

Саша Зделар, полузащитник ЦСКА

Зделар, также как и Гайич, не провел ни одного матча в этом отборочном цикле. Да и вообще на счету хавбека лишь три игры за сборную. Одна из них – та самая против россиян. Зделару на днях исполнилось 29 лет. На данный момент шансы полузащитника попасть в итоговую заявку сербов на Евро кажутся минимальными. Впрочем, впереди концовка сезона в РПЛ, и игрок еще может заслужить путевку на Евро.

Сборная Албании – 2 игрока из РПЛ

Марио Митай, защитник «Локомотива»

Митай – основной игрок своей сборной. В отборочном турнире 20-летний футболист сыграл в семи матчах. Пропустил лишь игру 1 тура, в которой албанцы потерпели единственное поражение – от сборной Польши. Для Митая предстоящий чемпионат Европы может стать важнейшим этапом для будущей карьеры. СМИ пишут об интересе к защитнику со стороны европейских топ-клубов, в том числе «Ювентуса». Туринцы эту информацию уже опровергли. Что вовсе не отменяет возможность трансфера игрока в Серию А.

Мирлинд Даку, нападающий «Рубина»

В квалификации к Евро Даку провел 5 матчей. Чаще всего выходил на замену во втором тайме. Забил гол в победной встрече с Польшей – 2:0 и сделал результативный пас в игре с Чехией – 3:0.

Сборная Грузии – 1 игрок из РПЛ

Сразу несколько бывших игроков российского чемпионата готовятся поехать на Евро в составе сборной Грузии. Лидер команды – Хвича Кварацхелия – выступал за казанский «Рубин», защитники Соломон Кверквелия, Саба Сазонов, Джемал Табидзе и хавбек Зурико Давиташвили тоже с успехом играли в РПЛ. Среди действующих футболистов Премьер-Лиги в итоговую заявку может попасть:

Лука Гагнидзе, полузащитник «Динамо»

21-летний хавбек чаще выступает за грузинскую «молодежку», чем за основную сборную. В отборочном турнире Евро-2024 Гагнидзе провел 4 матча, в двух из них он выходил на замену в конце второго тайма. Сейчас хавбек выпал из основной обоймы «Динамо». Главный тренер команды Марцел Личка редко выпускает Гагнидзе на поле. В такой ситуации футболисту трудно рассчитывать на регулярные вызовы в сборную. Но шансы попасть на чемпионат Европы у него, безусловно, есть.

Сборная Словении – 1 игрок из РПЛ

За кого россиянам болеть на предстоящем чемпионате Европы? Например, за Ваню из сборной Словении. Ну, или «Ванью», кому как больше нравится. Дркушич в отборочном турнире играл нечасто. Обычно оставался на скамейке запасных, время от времени выходил на замену. У словенцев большой выбор качественных центральных защитников, и выиграть конкуренцию за место в основе Ване пока непросто. Впрочем, есть серьезные основания полагать, что в итоговую заявку на Евро он попадет.