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    • Сколько заработает победитель Евро-2024? А финалист? Мы все подсчитали

    Сколько заработает победитель Евро-2024? А финалист? Мы все подсчитали


    5
    Голосов: 2
    Сегодня, 07:25
    Неплохой бонус предусмотрен даже за сам факт попадания в групповой этап.

    До старта чемпионата Европы по футболу осталось меньше двух месяцев. 14 июня в матче-открытии хозяева турнира немцы примут сборную Шотландии. Все участники финальной стадии уже определены. Известны и фавориты Евро. А если вы хотите узнать о городах и стадионах, которые примут матчи турнира или получить информацию об особенностях регламента соревнований, сделать это можно здесь и здесь.

    В этой статье мы расскажем о призовых, которые получат участники предстоящего футбольного марафона. В декабре прошлого года УЕФА утвердил размеры бонусов. Суммы не изменились по сравнению с прошлым Евро. А вот в сравнении с финальной стадией 2016 года – увеличились в общей сложности на 30 миллионов евро (тогда, восемь лет назад, в турнире впервые участвовали 24 сборные, а не 16, как раньше).

    Общий призовой фонд Евро-2024 составляет 331 миллион евро. Все команды, попавшие в финальную стадию, гарантировали себе бонус в 9 миллионов 250 тысяч евро. Финансовые показатели участников напрямую зависят от их спортивных результатов. Каждая победа на групповой стадии оценивается в миллион евро, за ничью УЕФА заплатит 500 тысяч. За выход из группы полагается полтора миллиона. Дальше-больше. Попадание в четвертьфинал принесет не только яркие эмоции, но и два с половиной миллиона евро призовых на каждую команду. За выход в полуфинал общая сумма увеличится на 4 миллиона.

    Нетрудно догадаться, что финалисты Евро заработают больше, чем все остальные участники турнира. Проигравший в решающей стадии станет богаче еще на 5 миллионов, победитель – на 8 миллионов. Таким образом, чемпион Евро-2024 при наиболее благоприятном развитии событий получит 28 миллионов 250 тысяч евро. Именно столько УЕФА выплатил сборной Италии за победу на турнире в 2021 году. Чемпионы тогда одержали три победы в трех матчах на групповой стадии.

    В плей-офф путь итальянцев не был гладким: в 1/8 финала они лишь в дополнительное время обыграли австрийцев. Исход полуфинала и финала с участием команды Роберто Манчини определялись в серии пенальти. Оба раза точнее, хладнокровнее и удачливее оказывались игроки сборной Италии. Они получили максимально возможную сумму призовых – победы в овертаймах и в послематчевых сериях приносят участникам ровно столько же, сколько и победы в основное время.

    Сборная России в 2021 году также участвовала в чемпионате Европы и заработала там 10 миллионов 250 тысяч евро. Большую часть этой суммы составил бонус за попадание в групповую стадию, еще миллион россияне получили за победу над финнами.

    Далеко не вся сумма призовых от УЕФА достается самым главным участникам Евро – футболистам. Французская федерация футбола, например, по традиции перечисляет им лишь 30% от дохода. Если сборная Франции выиграет турнир и заработает максимально возможную сумму, каждый игрок получит от 290 до 320 тысяч евро. Точные цифры будут зависеть от того, сколько игроков попадут в заявку национальной команды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Marvin Guengoer / GES, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Ka, Emmi Korhonen via www.imago-imag / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1713251916
    Нам без разницы кто там и сколько заработает...
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