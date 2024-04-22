Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Статьи
    • А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США

    А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:20
    Теодор, Тедди и... Альберт.

    Стремительно приближается главный футбольный турнир этого лета. Чемпионат Европы стартует 14 июня. Мы уже подготовили для вас несколько статей о предстоящих соревнованиях. Почитайте о стадионах, которые примут матчи Евро, и о фаворитах турнира. Здесь можно узнать о некоторых особенностях регламента, а здесь – о призовых, на которые могут рассчитывать сборные-участницы большого футбольного марафона.

    Пришло время рассказать о талисмане чемпионата Европы. Официальный маскот во время матчей будет появляться на телеэкранах не реже, чем звездные футболисты. А потому – давайте знакомиться: плюшевый мишка Альберт.

    Альбертом он стал неслучайно. Имя выбрали болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА. Другие предложенные варианты: Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бер. Но, кажется, Альберт действительно звучит лучше всего.

    Почему символом Евро стал мишка? И отчего – именно плюшевый?

    Как известно, турнир состоится в Германии. Считается, что в этой стране создали первого плюшевого медведя с движущимися руками и ногами. Оригинальный дизайн игрушки придумал немец Ричард Стайфф в 1902-м году. Спустя несколько лет мишка получил имя – Тедди. А назвали его в честь американского президента Теодора Рузвельта. Тот как-то во время охоты отказался стрелять в пойманного медвежонка. Историю растиражировали газеты. Продажи плюшевых «Тедди» мгновенно взлетели.

    Но времена меняются, и вот уже «Тедди» превращается в «Альберта». Кстати, новый немецкий мишка уникален еще и тем, что является первым зверем-маскотом Евро в XXI веке. До этого на протяжении 20 лет символами турнира становились лишь антропоморфные персонажи. Например, в 2020-м маскотом стал фристайлер Скиллзи. По легенде, паренек случайно попадает на соревнование футбольных талантов и выигрывает его.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Arne Dedert, Cristian Cristel / Global look press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+