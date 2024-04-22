А вы видели маскота Евро-2024? К его появлению причастен бывший президент США

Теодор, Тедди и... Альберт.

Стремительно приближается главный футбольный турнир этого лета. Чемпионат Европы стартует 14 июня. Мы уже подготовили для вас несколько статей о предстоящих соревнованиях. Почитайте о стадионах, которые примут матчи Евро, и о фаворитах турнира. Здесь можно узнать о некоторых особенностях регламента, а здесь – о призовых, на которые могут рассчитывать сборные-участницы большого футбольного марафона.

Пришло время рассказать о талисмане чемпионата Европы. Официальный маскот во время матчей будет появляться на телеэкранах не реже, чем звездные футболисты. А потому – давайте знакомиться: плюшевый мишка Альберт.

Альбертом он стал неслучайно. Имя выбрали болельщики, голосовавшие на сайте УЕФА. Другие предложенные варианты: Бернардо, Бернхарт и Герци фон Бер. Но, кажется, Альберт действительно звучит лучше всего.

Почему символом Евро стал мишка? И отчего – именно плюшевый?

Как известно, турнир состоится в Германии. Считается, что в этой стране создали первого плюшевого медведя с движущимися руками и ногами. Оригинальный дизайн игрушки придумал немец Ричард Стайфф в 1902-м году. Спустя несколько лет мишка получил имя – Тедди. А назвали его в честь американского президента Теодора Рузвельта. Тот как-то во время охоты отказался стрелять в пойманного медвежонка. Историю растиражировали газеты. Продажи плюшевых «Тедди» мгновенно взлетели.

Но времена меняются, и вот уже «Тедди» превращается в «Альберта». Кстати, новый немецкий мишка уникален еще и тем, что является первым зверем-маскотом Евро в XXI веке. До этого на протяжении 20 лет символами турнира становились лишь антропоморфные персонажи. Например, в 2020-м маскотом стал фристайлер Скиллзи. По легенде, паренек случайно попадает на соревнование футбольных талантов и выигрывает его.