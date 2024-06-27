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    • Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024!!!! Соперник уже известен!

    Сборная Грузии вышла в плей-офф Евро-2024!!!! Соперник уже известен!


    4.5
    Голосов: 4
    Сегодня, 00:55
    Историческая победа грузинских футболистов!

    Сборная Грузии по футболу сотворила сенсацию, обыграв португальцев в матче третьего тура групповой стадии Евро-2024. Для того, чтобы выйти в 1/8 финала, грузинским футболистам нужно было обязательно побеждать.

    Сборная Португалии к тому моменту уже решила все свои турнирные задачи. Команда после двух побед на старте обеспечила себе итоговую первую строчку. И все-таки нет сомнений, что Криштиану Роналду и компания вышли на поле стадиона в Гельзенкирхене предельно мотивированными и полными желания выиграть в третий раз подряд.

    Грузия потрясла соперника быстрым голом. Хвича Кварацхелия не лучшим образом провел первые два матча на чемпионате Европы. Статус главной звезды сборной ко многому обязывает. От вингера «Наполи» ждали голов. В играх с Турцией и Чехией он пристреливался, ну а забил португальцам, причем сделал это в самый нужный момент. Первая же атака грузинских футболистов вышла голевой. Отметим в этом эпизоде и Жоржа Микаутадзе, выполнившего результативную передачу на Кварацхелию.

    Пропустив, Португалия бросилась в атаку. В первом тайме у «европейских бразильцев» было множество голевых возможностей. Один только Криштиану Роналду упустил несколько отличных моментов. Капитан португальцев заметно нервничал, спорил с арбитром и даже получил желтую карточку за споры с рефери. Как всегда, надежно играл вратарь Георгий Мамардашвили. Голкипер «Валенсии» несколько раз по-настоящему выручил свою команду.

    Для сборной Грузии очень важно было уйти на перерыв, ведя в счете. И игроки с задачей справились. Ну а потом, уже во втором тайме, случился пенальти. Антониу СилвСилва остановил недозволенным приемом Луку Лочошвили. Все это произошло в штрафной португальцев. К «точке» подошел лучший бомбардир грузинской сборной на этом Евро – Жорж Микаутадзе. Он забил с пенальти чехам, не промахнулся и на этот раз – 2:0.

    Важно, что, увеличив свое преимущество, команда Вилли Саньоля сохранила концентрацию и заиграла гораздо увереннее и солиднее. Португальцы пытались что-то придумать в атаке. Главный тренер сборной Роберто Мартинес провел серию замен. На скамейку запасных отправился и Роналду. Криштиану на этом турнире пока забить не может.

    Матч так и завершился – победой Грузии. Уверенной победой! Исторической.

    В параллельном матче этой группы Турция обыграла Чехию, забив решающий гол в самой концовке – 2:1. Сборная Чехии почти весь матч играла вдесятером – арбитр удалил Антонина Барака еще в первом тайме.

    Турки финишировали на втором месте вслед за Португалией. Грузины вышли в плей-офф с третьего места. В 1/8 финала Кварацхелия и его товарищи по сборной сыграют с испанцами.

    Браво, сборная Грузии! Гамарджвебас, сакартвело!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Bernd Thissen / Global look press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 4
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    Комментарии (2)
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    Rainmaker
    1719457905
    Красавцы!
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    oyabun
    1719477908
    Грузину совершили невозможное. Браво! Но думаю, с Испанией им уже не совладать.
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