Что нужно сборной Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024? Изучаем турнирные расклады

Устроит только победа над Португалией.

Сегодня завершится групповой этап чемпионата Европы в Германии. Развязка наступит в том числе и в квартете F. В 22:00 по московскому времени одновременно начнутся два матча этой группы. Сборная Грузии в Гельзенкирхене сыграет с Португалией, Чехия в Гамбурге – с Турцией.

Португальцы уже решили все свои турнирные задачи на этом этапе Евро-2024. При любом исходе сегодняшнего матча Криштиану Роналду и компания останутся на первом месте. А вот за вторую и третью строчку предстоит жаркая борьба. Сборная Турции в случае победы или даже ничьей в своем матче гарантирует себе итоговое второе место. При таком раскладе турки в любом случае опередят грузинских футболистов. Даже если обе сборные наберут по 4 очка, впереди будет Турция за счет победы в очной встрече.

Впрочем, сборной Грузии необязательно занимать второе место для того, чтобы выйти в плей-офф. Если команда победит, то точно финиширует не ниже третьего места. Даже пропустив вперед сборную Турции, грузины наберут 4 очка, необходимые для попадания в 1/8 финала. Все дело в регламенте турнира: как мы знаем, четыре лучшие команды из числа занявших третьи места в своих группах продолжают борьбу за титул. Чехам для выхода в плей-офф также нужна только победа.

Сможет ли Грузия обыграть одну из сильнейших команд на этом турнире? Букмекеры считают португальцев стопроцентными фаворитами. Даже ничья, судя по коэффициентам аналитиков, станет настоящей сенсацией. А такой исход грузинских футболистов не устраивает.

Сборные Грузии и Португалии ранее играли друг с другом лишь раз. Это было в 2008-м году. Португальцы тогда готовились к чемпионату Европы в Австрии и Швейцарии. Грузинские футболисты в финальную стадию не попали. «Европейские бразильцы» выиграли в товарищеском матче – 2:0. Криштиану Роналду принял участие в той встрече, но голов не забил. У форварда был шанс отличиться, но его удар отразил вратарь Георгий Лория, мяч отскочил в штангу, но в ворота не влетел. В том матче играл и защитник Пепе. Сегодня он также может выйти на поле. Лория, кстати, тоже попал в заявку своей сборной на Евро-2024, но выиграть конкуренцию у Георгия Мамардашвили сейчас – задача трудновыполнимая.

Друзья, поделитесь своим прогнозом! Как завершится противостояние в группе F? Кто из участников выйдет в плей-офф? И за кого вы будете болеть? Ждем ваших комментариев! До встречи на «Бомбардире»!