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Грузия. Лига Эровнули
Команды
Динамо Тб
Георгий Лория
€ 25 тыс
Георгий Лория
Динамо Тб
27 января 1986 (40), Тбилиси
#1 | Вратарь
197 см
Грузия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Фото
Опубликована заявка сборной Грузии на Евро-2024
2024.05.22 13:47
2
Экс-вратарь «Крыльев Советов» Лория отсудил у самарцев 20 миллионов рублей
2019.02.01 10:17
3
РФС оштрафовал «Анжи» за невыплату долга Лории
2018.11.30 06:16
3
Шикунов: «Лория не устраивал Тихонова. Это была русская позиция тренера»
2018.11.22 18:13
7
Гендиректор «Крыльев»: «Решение замены Лории на Рыжикова принималось штабом Тихонова»
2018.11.22 11:06
8
Зампред Самарской думы: «Замена вратаря обошлась «Крыльям» в 68 миллионов!»
2018.11.22 08:10
30
Лория обратился в РФС, чтобы получить 4,5 миллиона от «Анжи»
2018.10.01 19:08
2
Лория: «Покидаю «Крылья» не по спортивному принципу»
2018.09.14 11:33
6
Будковский, Лория и Данченко покинули «Анжи»
2018.06.01 08:58
4
Вратарь «Анжи» Лория сильно огорчен сорвавшемуся переходу в «Челси»
2017.11.15 21:18
6
Грузинский вратарь сказал, что «Спартак» и «Зенит» – команды уровня сборной Уэльса
2017.10.06 23:03
6
Самарджич провел первую тренировку в составе «Анжи»
2017.09.05 09:53
Видео
Лория: «Рад, что перешел в «Анжи». Это хорошая команда»
2017.08.22 11:42
4
Вратарь Лория из «Крыльев Советов» отправился в аренду в «Анжи»
2017.08.21 15:01
Лория: «Сильна ли РФПЛ? Она шестая в Европе, вот вам и ответ»
2017.06.10 16:46
5
Лория: «Каррера стал двигателем прогресса «Спартака»
2017.05.10 10:15
9
Лория и Кверквелия пропустят ближайший матч сборной Грузии
2017.03.27 15:37
Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»
2016.12.02 10:04
13
Корниленко: «Переиграли «Спартак» тактически»
2016.12.02 09:05
5
Лория: «Мы имеем все шансы пройти «Локомотив» в Кубке России»
2016.10.22 11:34
1
Лория получил вызов в сборную Грузии
2016.09.27 09:49
Лория: «Были объективные причины, по которым не смог перейти в «Челси»
2016.08.26 07:31
3
Лория: «Греческий АЕК хотел меня приобрести»
2016.08.09 17:56
1
«Крылья Советов» переподписали Лорию и Дмитрия Ятченко
2016.06.28 14:40
1
Видео
Лория мог оказаться в «Челси» или «Депортиво»
2016.04.22 08:16
9
Лория: «Против «Спартака» в Москве мы показали, как умеем играть в футбол»
2016.01.24 23:55
2
Лория: «В раздевалке Гаттузо ломал металлические шкафчики»
2016.01.24 21:05
3
«Челси» хочет подписать голкипера «Крыльев Советов»
2015.09.26 14:24
2
РФС разрешил «Крыльям Советам» заявить Лорию и Каналеса
2015.09.21 11:52
1
«Крылья Советов» планируют подписать одного или двух игроков в ближайшие дни
2015.09.10 22:45
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