Грузинский вратарь сказал, что «Спартак» и «Зенит» – команды уровня сборной Уэльса

Вратарь «Анжи» и сборной Грузии Георгий Лория подвел итог поражению от команды Уэльса (0:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

«Это был тяжелый матч, мы проиграли. Но в плане игры мы нормально выступили, моменты создавали. Особенно во втором тайме. Он так быстро прошел. Уэльс сел. Может быть, они на счет играли, но мы контролировали мяч.



Думаю, в чемпионате России есть команды уровня сборной Уэльса. Они вверху таблицы находятся. Те же «Спартак» и «Зенит». «Спартак» сейчас не совсем… Но есть, конечно, такие команды. Уэльс играет в типичный британский футбол, но моментами они хотят чуть-чуть более свободно через центр сыграть.

Конечно, я звонил Окриашвили (грузинский полузащитник «Краснодара» получил травму крестообразных связок колена – прим. «Бомбардира»). Разговаривали. Ему сейчас трудно. Только вернулся после травмы, забил гол, сыграл три игры. Был очень мотивирован, готовился. И такая неприятная вещь с ним случилась… Хотел бы с помощью СМИ поддержать его. Вся сборная поддерживает его, желает скорейшего восстановления и ждет возвращения», — сказал 31-летний голкипер.

Сборная Грузии набрали пять баллов и занимают пятое место в отборочной группе D.