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    Грузинский вратарь сказал, что «Спартак» и «Зенит» – команды уровня сборной Уэльса

    Вратарь «Анжи» и сборной Грузии Георгий Лория подвел итог поражению от команды Уэльса (0:1) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018.

    «Это был тяжелый матч, мы проиграли. Но в плане игры мы нормально выступили, моменты создавали. Особенно во втором тайме. Он так быстро прошел. Уэльс сел. Может быть, они на счет играли, но мы контролировали мяч.


    Думаю, в чемпионате России есть команды уровня сборной Уэльса. Они вверху таблицы находятся. Те же «Спартак» и «Зенит». «Спартак» сейчас не совсем… Но есть, конечно, такие команды. Уэльс играет в типичный британский футбол, но моментами они хотят чуть-чуть более свободно через центр сыграть.

    Конечно, я звонил Окриашвили (грузинский полузащитник «Краснодара» получил травму крестообразных связок колена – прим. «Бомбардира»). Разговаривали. Ему сейчас трудно. Только вернулся после травмы, забил гол, сыграл три игры. Был очень мотивирован, готовился. И такая неприятная вещь с ним случилась… Хотел бы с помощью СМИ поддержать его. Вся сборная поддерживает его, желает скорейшего восстановления и ждет возвращения», — сказал 31-летний голкипер.

    Сборная Грузии набрали пять баллов и занимают пятое место в отборочной группе D.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.10.2017 23:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 7 октября 2017, 05:58

      Уровень Уткина!

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 7 октября 2017, 00:19

      Редакторы исправьте, Лория игрок Анжи.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 6 октября 2017, 23:48

      оскорбил уэльс

      0
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 6 октября 2017, 23:07

      ну ещё бы какие-то грузины вякали...футбольный аул...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > GoLenaStop 6 октября 2017, 23:17

      да он как-бы комплимент сделал,клуб уровня сборной,а сборная тогда у нас вообще кабздец сколько наших клубов))

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