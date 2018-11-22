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    Гендиректор «Крыльев»: «Решение замены Лории на Рыжикова принималось штабом Тихонова»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на обвинение заместителя председателя Самарской Губернской думы Александра Степанова о бесполезной трате денег на замену вратаря команды Георгия Лории на Сергея Рыжикова.

    «Это было решение прежнего тренерского штаба Тихонова, который сообщил, что не рассчитывает на Лорию. В связи с тем, что в команде уже было два равноценных вратаря, и в том числе потому, что Георгий – легионер, которых на тот момент в заявке было уже девять. Все это привело к принятию этого решения. К тому же нам необходимо было освободить одно место, чтобы заявить Молло.

    Отмечу, что клуб с большим уважением относился и относится к Лории. Еще во время летних сборов Тихонов сообщил нам, что не рассчитывает на Лорию и попросил найти другого опытного голкипера. Новая команда за короткий срок для Лории не нашлась, в том числе не было вариантов с арендой. Мы договорились с ним о досрочном расторжении контракта, клуб обязан был выплатить ему полагающиеся по условиям контракта средства.

    Невыплата этих средств в дальнейшем привела бы к санкциям со стороны РФС», – сказал Шашков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    22.11.2018 11:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:40

      Давай, вали все на Тишу, которого уже нет. Взяточник, мля!

      0
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

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      -1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 ноября 2018, 13:16

      Какого хрена чиновник лезет в дела команды ? Это же не 39 год ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2362

      CSKA471 > VikNMar 22 ноября 2018, 13:21

      Потому что бюджет Крыльев - жто бюджет Самарской области, и клуб обязан отчитываться перед областными депутатами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 22 ноября 2018, 11:47

      Ребята , надо заводить уголовку . Но вот проблема, это и есть воровство в законе. Такова эта страна. Грабь воруй за границей кайфуй

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 22 ноября 2018, 11:32

      Распилили бабло

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 22 ноября 2018, 11:18

      И овцы целы, и волки сыты

      1
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 22 ноября 2018, 11:14

      Денежки попилили и все довольны)

      2
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