Гендиректор «Крыльев»: «Решение замены Лории на Рыжикова принималось штабом Тихонова»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на обвинение заместителя председателя Самарской Губернской думы Александра Степанова о бесполезной трате денег на замену вратаря команды Георгия Лории на Сергея Рыжикова.

«Это было решение прежнего тренерского штаба Тихонова, который сообщил, что не рассчитывает на Лорию. В связи с тем, что в команде уже было два равноценных вратаря, и в том числе потому, что Георгий – легионер, которых на тот момент в заявке было уже девять. Все это привело к принятию этого решения. К тому же нам необходимо было освободить одно место, чтобы заявить Молло.

Отмечу, что клуб с большим уважением относился и относится к Лории. Еще во время летних сборов Тихонов сообщил нам, что не рассчитывает на Лорию и попросил найти другого опытного голкипера. Новая команда за короткий срок для Лории не нашлась, в том числе не было вариантов с арендой. Мы договорились с ним о досрочном расторжении контракта, клуб обязан был выплатить ему полагающиеся по условиям контракта средства.

Невыплата этих средств в дальнейшем привела бы к санкциям со стороны РФС», – сказал Шашков.