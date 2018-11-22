Зампред Самарской думы: «Замена вратаря обошлась «Крыльям» в 68 миллионов!»

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов подвел итоги встречи с руководством футбольного клуба «Крылья Советов».

«Сегодня, как и обещали, поехал на совещание с руководством клуба «Крылья Советов». Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование.

Разберем лишь один – вратарь. У нас был на контракте Георгий Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 миллионов рублей, следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц.

За год он заработает 42 миллиона, а если к этому прибавить те 26 миллионов, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38 летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 миллионов рублей, то есть 1 миллион долларов!!!

Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной», – считает Степанов.