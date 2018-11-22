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    Зампред Самарской думы: «Замена вратаря обошлась «Крыльям» в 68 миллионов!»

    Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов подвел итоги встречи с руководством футбольного клуба «Крылья Советов».

    «Сегодня, как и обещали, поехал на совещание с руководством клуба «Крылья Советов». Диалог получился интересным, хотя на ряд вопросов я не получил ответы. Все их не перечислю, но постараюсь передать мое негодование.

    Разберем лишь один – вратарь. У нас был на контракте Георгий Лория (5 последних матчей за сборную Грузии отстоял на 0), его выгоняют с оплатой неустойки 26 миллионов рублей, следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на 2 года, с зарплатой 3,5 миллиона рублей в месяц.

    За год он заработает 42 миллиона, а если к этому прибавить те 26 миллионов, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38 летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 миллионов рублей, то есть 1 миллион долларов!!!

    Может, конечно, это наш Дэвид Джеймс, тогда у него еще 2 года до выхода в майке национальной сборной», – считает Степанов.

    Источник: Инстаграм Александра Степанова

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    22.11.2018 08:10
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +453

      тёска 22 ноября 2018, 21:59

      интересно смотреть на зарплаты спортсменов в рублях

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 21:20

      Зампред Самарской думы сразу стал знаменитым. Кстати, почему Дума с маленькой буквы? Это же госорган, как голова Пака! И куда смотрят милиция, суд и прокуратура?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:39

      Жаль что вы деньги начинаете считать ,когда они уже потрачены. Об этом и говорит ваш неудачный менеджмент.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://wq.lt/7KV3t

      -4
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 22 ноября 2018, 14:21

      Вот и бабло для установки системы VAR

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 22 ноября 2018, 10:54

      Вот удивительная ситуация, в стране вводят на всё, что можно вести налоги и пошлины и все возможные поборы. Поднимают пенсионный возраст, говорят, что денег нет на пенсии, а в это время тратят баснословные деньги для преобретения какого-то вратаря в футбольный клуб. На 68 миллионов, можно купить 50 квартир и раздать их учителям и врачам или расселить граждан которые действительно в этом нуждаются. Без футбола, можно прожить, а вот без врача или учителя нет. Курс страны-деградация и крепостное право для собственного народа

      11
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Болельщик Реал Мадрида 22 ноября 2018, 14:23

      А кроме учителей и врачей вы кого-нибудь осыпете своей милостью?

      0
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      Рейтинг: +1164

      Karpathian 22 ноября 2018, 10:12

      твою мать, я за жизнь столько не заработаю

      1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 22 ноября 2018, 10:12

      В руководстве КС сплошь воры, каждый год пилят (осваивают) огромные бабки и только... никакой игры, результатов, комфорта на Новом стадионе. Вакансии для сотрудников в клубе копеечные, обслуживающий матчи персонал - студенты и пенсионеры на подработке, стадион - на федеральной дотации, игроки не супер дорогие звезды. Все расходы максимально-возможно небольшие. Однако только из бюджета (не считая спонсоров и прочих заработков) выделяют более 1 ярда - средний (не маленький) бюджет клуба РФПЛ. Где деньги? Все деньги на ЗП и откаты менеджерам.

      9
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Васьок86 22 ноября 2018, 10:48

      Это не из бюджета деньги. Это пенсионеры области из своих пенсий каждый по 10 % добровольно отдал из рук в руки

      6
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 22 ноября 2018, 10:08

      кто то украл бюджетные деньги,а с этим гражданином Степановым забыл поделиться..........

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 ноября 2018, 09:49

      Крутые зарплаты!!!

      1
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