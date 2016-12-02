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  • Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»

Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»

2 декабря 2016, 10:04
13

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория эмоционально высказался относительно победы своей команды над лидером чемпионата России столичным «Спартаком».

«У меня было больше эмоций во время игры. «Спартак» – очень сильная команда, борются за чемпионство, а тут мы их дома 4:0... Я такого счета не ожидал. Для меня главное было не пропустить, мы с командой это сделали. Впереди забили 4, это нелегко.

Готовился к игре долгое время. С Томском на ноль сыграл, хотел продолжить «сухую» серию. Хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в такой мороз, всех ребят. Раньше мы играли в 5 защитников и пропускали больше. Сейчас мы стали играть в более атакующий футбол, не отсиживаемся в обороне, не думаем только о том, чтобы не пропустить», – рассказал Лория.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Лория Георгий
Комментарии (13)
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Garrincha58
1480662419
а тут мы их чпокнули
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Мясной Упырь
1480663106
советы не вылетят, а поражение на пользу пойдет, тем более такое
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tteshka81
1480663389
а потом посмотрели в турнирную таблицу и бугагагагагга
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mik1954
1480664071
Что мясо, пруха закончилась..?..
Ответить
BANNIKOV1970
1480664662
Это единственное что ты до гроба будешь вспоминать,больше в жизни вспомнить не хуй!
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Igornv
1480666025
Футбол смотрелся!
Ответить
Gullit 76
1480666334
Спартак не умеет отыгрываться Каррера это уже понял.
Ответить
LIZA1998
1480671269
ага
Ответить
hans6978T
1480672937
Молодцы, братья!
Ответить
зиргай
1480676299
Респект Крыльям! Не ожидал! но рад
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