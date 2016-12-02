Лория: «Спартак» – очень сильная команда, а тут мы их дома 4:0…»

Голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория эмоционально высказался относительно победы своей команды над лидером чемпионата России столичным «Спартаком».

«У меня было больше эмоций во время игры. «Спартак» – очень сильная команда, борются за чемпионство, а тут мы их дома 4:0... Я такого счета не ожидал. Для меня главное было не пропустить, мы с командой это сделали. Впереди забили 4, это нелегко.

Готовился к игре долгое время. С Томском на ноль сыграл, хотел продолжить «сухую» серию. Хотел поблагодарить болельщиков, которые пришли нас поддержать в такой мороз, всех ребят. Раньше мы играли в 5 защитников и пропускали больше. Сейчас мы стали играть в более атакующий футбол, не отсиживаемся в обороне, не думаем только о том, чтобы не пропустить», – рассказал Лория.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.