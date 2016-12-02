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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Материалы

Крылья Советов - Спартак

01.12.2016, Четверг, 18:00 мск Самара, стадион Металлург Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 16 тур Крылья Советов - Спартак Молодежные команды: 0 - 2
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
2 тур
8 августа, понедельник 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
1 тур
16 июля, вторник 19:30 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
14 тур
3 ноября, суббота 15:30 Крылья Советов 0:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Спартак 3:0 Крылья Советов
9 тур
15 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 0:0 Крылья Советов
14 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Крылья Советов 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +139

    NNNN-4 2 декабря 2016, 20:37

    Там че то про Рейнгольда? Он никогда не был супер, но он всегда был Рейнгольд и умел играть в футбол ,а мы его за это любили!!!

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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 1 декабря 2016, 23:40

    Соснули поросятки

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    Рейтинг: +752

    апоголлл > Василий Зенитов 2 декабря 2016, 15:06

    вспомни кубок в махачкале и заткнись,бомжи у анжи отсосали не отрываясь.

    -1
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов > апоголлл 3 декабря 2016, 02:16

    Ска-энергия спартаг посмотри

    0
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    Рейтинг: +146

    Василий Зенитов 1 декабря 2016, 23:39

    ща будут орать "Пенальти липовый, переиграли 17 секунд, Погода", и.т.д.

    0
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 декабря 2016, 22:18

    Непонятно зачем проигрывать команде которая внизу таблицы и еще с крупным счетом!!! - просто сдали игру!

    -3
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    Рейтинг: +73

    MonTee > Almazovich 1 декабря 2016, 23:51

    еще скажи про погоду, мяско не было готово к зиме!!! что поле не зеленое или что нибудь с назначением пенальти :D сейчас бы сливную игру делать 4-0. Люблю таких глупых люде, как ты

    1
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > MonTee 2 декабря 2016, 19:50

    Просьба не писать гадостей!

    1
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    Рейтинг: +100

    PopCorn963 1 декабря 2016, 21:56

    Порнуха недели!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > PopCorn963 1 декабря 2016, 22:19

    Согласен!

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    Рейтинг: +136

    UmbroDon 1 декабря 2016, 21:39

    После Терека премию получили,вот и результат!

    2
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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY 1 декабря 2016, 20:02

    Лучшее "порно" этого сезона!

    3
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > Dj_CBEPXY 1 декабря 2016, 22:19

    Согласен!

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 1 декабря 2016, 20:01

    Бензин Аленичева (в атаке) закончился?

    0
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    Рейтинг: +28

    moskvich1966 1 декабря 2016, 19:47

    Спасибо Тренеру! И Команде !

    1
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    Рейтинг: +4486

    Snek 1 декабря 2016, 19:45

    мясо вернулось на свой привычный уровень

    2
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