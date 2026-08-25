Ахметов заинтересовал два клуба РПЛ

У бывшего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова есть два варианта продолжения карьеры.
28-летний футболист, который является свободным агентом, заинтересовал «Факел» и «Акрон».
Воронежский клуб уже сделал ему предложение о заключении контракта с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц. Хавбек хочет зарабатывать больше.
- «Зенит» купил Ахметова у «Краснодара» в январе 2024 года за 850 тысяч евро.
- В составе сине-бело-голубых хавбек провел 21 матч без голевых действий.
- Прошлый сезон он провел в аренде в «Крыльях Советов».
- В активе Ильзата 9 игр за сборную России.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова