Ахметов заинтересовал два клуба РПЛ

У бывшего полузащитника сборной России Ильзата Ахметова есть два варианта продолжения карьеры.

28-летний футболист, который является свободным агентом, заинтересовал «Факел» и «Акрон».

Воронежский клуб уже сделал ему предложение о заключении контракта с зарплатой 2 миллиона рублей в месяц. Хавбек хочет зарабатывать больше.