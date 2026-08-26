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Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»

26 августа, 21:59
32

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин сообщил о конфликте в «Зените» после поражения от «Спартака» (0:2).

«По информации доблестной разведки, после матча «Спартак»«Зенит» в гостевой раздевалке было шумно и напряженно. В какой-то момент Соболев, запив горе Сенежской и набравшись храбрости, топнул ножкой и на повышенных тонах предъявил претензии Семаку – мол, я был готов биться до конца, не надо было меня так рано менять.

Другой источник сообщает, что Саня Храбрый позволил себе то, что годами практиковали бразильцы, – натурально послал тренера на три народные буквы. Однако эти пикантные подробности, к несчастью для читателя, не подтвердились. Но грубый разговор на весь ораторский талант российского нападающего действительно имел место.

В матче со «Спартаком» Соболев покинул поле на 57-й минуте. За отведенное время он не нанес ни одного удара по воротам, не создал ни одного момента для партнеров, сделал всего десять передач и проиграл почти все единоборства. Его буквально съели Джику (капитулировал в шести единоборствах из шести) и Ву (в четырех из шести).

Однако Саня может не переживать за свое место в стартовом составе. Во-первых, у него есть драгоценный паспорт. Во-вторых, новичок Аугусто, приобретенный недавно за 15 млн евро, приносит пользы не больше фонарного столба. В-третьих, Семак сейчас занят Мостовым и Глушенковым – ему пока не до Соболева», – написал Борзыкин.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

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Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (32)
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RUSARM
1787771368
Ну так,дыма без огня не бывает,ищут виновных......А то мюлер ножкой топнет,и полетит сурьёжа далеко и надолго....
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Anton1969
1787771945
Дельфин и русалка, они если честно, не пара, не пара, не пара!🤣🤣
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Taps
1787772772
Правдиво написано. Вот только убирать надо обоих, и Семака, и дельфина. Команда начнёт падать и дальше.
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anatolich72
1787773067
Брехня
Ответить
361isa@mail.ru
1787774166
Скорее бы обоих выгнали
Ответить
andrei-sarap-yandex
1787777703
СЕМАК изжил себя...его место УФА....НЕТ командной игры....нет мотивации...БАРИОС И САНТОС+СЕМАК НА ВЫХОД
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Бумбраш
1787796891
Какой же это скандал,в зинке кто дороже ляма может сырожу посылать куда хочет.для этого он и поставлен
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АЛЕКС 58
1787801961
Сельдерея только ленивый не посылает далеко и надолго
Ответить
oyabun
1787802305
Не всё ладно в датском королевстве. Зажравшиеся миллионеры не привыкли что их вдруг стали регулярно дрючить.
Ответить
FWSPM
1787810627
у питерских попрошаек знатно пуканы пригорели
Ответить
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