Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин сообщил о конфликте в «Зените» после поражения от «Спартака» (0:2).

«По информации доблестной разведки, после матча «Спартак» – «Зенит» в гостевой раздевалке было шумно и напряженно. В какой-то момент Соболев, запив горе Сенежской и набравшись храбрости, топнул ножкой и на повышенных тонах предъявил претензии Семаку – мол, я был готов биться до конца, не надо было меня так рано менять.

Другой источник сообщает, что Саня Храбрый позволил себе то, что годами практиковали бразильцы, – натурально послал тренера на три народные буквы. Однако эти пикантные подробности, к несчастью для читателя, не подтвердились. Но грубый разговор на весь ораторский талант российского нападающего действительно имел место.

В матче со «Спартаком» Соболев покинул поле на 57-й минуте. За отведенное время он не нанес ни одного удара по воротам, не создал ни одного момента для партнеров, сделал всего десять передач и проиграл почти все единоборства. Его буквально съели Джику (капитулировал в шести единоборствах из шести) и Ву (в четырех из шести).

Однако Саня может не переживать за свое место в стартовом составе. Во-первых, у него есть драгоценный паспорт. Во-вторых, новичок Аугусто, приобретенный недавно за 15 млн евро, приносит пользы не больше фонарного столба. В-третьих, Семак сейчас занят Мостовым и Глушенковым – ему пока не до Соболева», – написал Борзыкин.