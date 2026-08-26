Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению

Экс-вратарь медиаклуба «Эгриси», ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин высказался о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:0).

«Помните, был такой нападающий у «Зенита» – Александр Соболев. Его вообще не было видно, и поменяли его до 60-й минуты. Именно Соболев поставил «плохого мальчика» в угол – ему даже маска не пригодилась. «Спартак», естественно, подколол своего бывшего игрока после игры.

А другого «плохого мальчика» отправили отдыхать во втором тайме чуть пораньше. Я говорю о Максиме Глушенкове. Он получил обе желтые карточки за неспортивное поведение.

Я говорил, что Глушенков – безумно талантливый парень. Но меня не покидает ощущение, что он – сытый кот. Он сам этого не скрывает. Пару лет назад он сказал: «Если выиграю чемпионство – хорошо, если нет – и ладно, ничего страшного». Он играет по настроению.

А против него вышел Маркиньос, который стирает задницу в подкате, тут же встает и несется в чужую штрафную. Если подбирать лицо этому «Зениту», то Глушенков идеально подходит. Играет по настроению, почти не улыбается, вальяжный, но при этом, конечно, может сверкнуть», – сказал Чепурин.