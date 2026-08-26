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  • Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению

Глушенкова назвали «сытым котом», который играет по настроению

26 августа, 14:49
16

Экс-вратарь медиаклуба «Эгриси», ведущий «Футбольного клуба» Павел Чепурин высказался о матче 5-го тура РПЛ «Спартак» – «Зенит» (2:0).

«Помните, был такой нападающий у «Зенита» – Александр Соболев. Его вообще не было видно, и поменяли его до 60-й минуты. Именно Соболев поставил «плохого мальчика» в угол – ему даже маска не пригодилась. «Спартак», естественно, подколол своего бывшего игрока после игры.

А другого «плохого мальчика» отправили отдыхать во втором тайме чуть пораньше. Я говорю о Максиме Глушенкове. Он получил обе желтые карточки за неспортивное поведение.

Я говорил, что Глушенков – безумно талантливый парень. Но меня не покидает ощущение, что он – сытый кот. Он сам этого не скрывает. Пару лет назад он сказал: «Если выиграю чемпионство – хорошо, если нет – и ладно, ничего страшного». Он играет по настроению.

А против него вышел Маркиньос, который стирает задницу в подкате, тут же встает и несется в чужую штрафную. Если подбирать лицо этому «Зениту», то Глушенков идеально подходит. Играет по настроению, почти не улыбается, вальяжный, но при этом, конечно, может сверкнуть», – сказал Чепурин.

  • У «Спартака» отличился Роман Зобнин на 38-й минуте, еще один мяч забил в свои ворота полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на 15-й.
  • На 88-й минуте у гостей был удален Максим Глушенков, получивший вторую желтую карточку. Нападающего Александра Соболева заменили на 57-й минуте.
  • Москвичи вышли на 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров. Питерцы идут 4-ми с 9 баллами.

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Источник: YouTube-канал «Виталий Уткин»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Глушенков Максим
Комментарии (16)
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Император 1
1787747158
В целом то он прав, Глушенков действует по настроению, но тем не менее лучший игрок Зенита.
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raritet
1787748302
Отличная характеристика. Если еще добавить , что этот котик любит сиотреть футбол, как например Зобнин забивает гол в ворота твоей команды . В это время он в сантиметрах от Ромы ковыряется в носу. Но, самое интересное , что история с этим котиком часто повторяются. А здесь уже большой вопрос к тренеру...или к кому там , кто , черт возьми, отвечает за дисциплину в команде. А Спартачок мне понравился. Все в команде хорошо.
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baggio80
1787748750
Я думаю, что у нас больше половины таких игроков в клубах.
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Бумбраш
1787748761
Так сами пучеглазика баблом завалили..а теперь гадают почему он играет через раз...тупенькие раководители,зачем ему играть,если он итак упакован сверх меры
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САДЫЧОК
1787750598
А, чё ему не быть сытым котом?! У него прописано 2,4 млрд Рублей! Бюджет городов! У него у самого глаза выпученные стали от этого.Какой нахрен футбол?!
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Литейный 4 (returned)
1787750962
Комментарий скрыт модератором
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Дубина
1787752840
Газпром баблом испортил((( Ох сколько же они игроков погубили!!!(( ЗПРФ....
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Триумфальный
1787752970
Комментарий скрыт модератором
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anatolich72
1787754562
Не раз говорил зенит губит наш футбол и игроков бешеными бабками
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АЛЕКС 58
1787756954
Зажравшиеся коты!
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