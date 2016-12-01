Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Спартак
Крылья Советов - Спартак: обзор матча 01 декабря 2016
Крылья Советов
01.12.2016, четверг, 18:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Спартак
17'
Й. Молло (П)
45+2'
С. Ткачев
59'
К. Паскуато
70'
С. Корниленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Спартак
Желтая карточка
И. Таранов
90'
+2
90'
Желтая карточка
Фернандо
Замена
А. Чочиев
️️️️
С. Ткачев
75'
ГОЛ! 4:0!
С. Корниленко
Пас отдал
И. Цаллагов
70'
Замена
В. Зинков
️️️️
К. Паскуато
67'
60'
Замена
Джано
️️️️
Д. Давыдов
ГОЛ! 3:0!
К. Паскуато
59'
46'
Замена
Е. Макеев
️️️️
Д. Комбаров
ГОЛ! 2:0!
С. Ткачев
Пас отдал
Й. Молло
45'
+2
Замена
Т. Маргасов
️️️️
Надсон
44'
Травма
Надсон
43'
38'
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Молло
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
4
Шелдон Бато
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
89
Йоан Молло
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
44
Евгений Башкиров
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
33
Маурисио
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
9
Берат Садик
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Джано
АП
4-1-3-2
1
Лория
4
Бато
30
Надсон
0
Таранов
33
Ятченко
15
Цаллагов
89
Молло
44
Башкиров
11
Ткачев
8
Паскуато
12
Корниленко
4-1-2-1-2
32
Ребров
38
Ещенко
33
Маурисио
2
Кутепов
23
Комбаров
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
88
Давыдов
10
Мельгарехо
30
Надсон
34
Маргасов
34
Маргасов
30
Надсон
8
Паскуато
5
Зинков
5
Зинков
8
Паскуато
11
Ткачев
11
Чочиев
11
Чочиев
11
Ткачев
23
Комбаров
34
Макеев
34
Макеев
23
Комбаров
88
Давыдов
7
Джано
7
Джано
88
Давыдов
Остались в запасе
Крылья Советов
Спартак
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Крылья Советов - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Крылья Советов
Спартак
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
«Спартак» опережает «Зенит» по ожидаемым голам в сезоне РПЛ без учета пенальти
11:10
30
«Ростов» – «Крылья Советов» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 20 ноября 2026
10:05
1
РПЛ: шансы «Ростова» и «Крыльев Советов» на победу в матче 15 тура
09:08
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+