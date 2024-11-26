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Сердар Таски
Сердар Таски
Завершил карьеру
24 апреля 1987 (39), Эсслинген
#35 | Защитник
186 см | 80 кг
Германия | Турция
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Трансферы
Публикации
Глушаков назвал лучших защитников, с которыми играл
2024.11.26 14:48
Таски: «Недолго Ваноли пробыл в «Спартаке». После победы в Кубке думал, что он точно останется»
2022.06.13 20:07
1
Экс-защитник «Спартака» и «Баварии» Таски объявил о завершении карьеры
2022.05.16 20:59
2
Таски: «Спартак» будет участвовать в чемпионской гонке до последнего матча»
2021.03.09 10:58
2
Экс-спартаковец Таски: «Думаю, Каррера хотел оставить меня в клубе»
2020.04.15 12:29
1
Фото
Экс-спартаковец Таски пополнил «Истанбул Башакшехир». Немец был без клуба полгода
2019.01.05 21:47
4
Estadio Deportivo: экс-спартаковец Таски может стать игроком «Севильи»
2018.11.13 21:15
3
«Севилья» рассматривает кандидатуру экс-защитника «Спартака» Таски
2018.09.06 16:51
6
Таски покинул «Спартак»
2018.06.30 11:34
6
Фото
В Турции сообщили, что Таски перешел в «Истанбул ББ»
2018.05.30 19:25
24
Таски получил травму в матче с «Ахматом». У немца – подозрение на повреждение бедра
2018.04.23 23:05
4
Таски может продолжить карьеру в «Ганновере»
2018.04.13 12:57
4
Зобнин, Таски, Зе Луиш и Боккетти полностью готовы к матчу с «Тосно»
2018.03.30 18:11
14
Фото
Таски вернулся в общую группу «Спартака» спустя месяц
2018.03.27 13:23
7
«Спартак» отправился на игру с «Рубином» без Промеса, Зе Луиша, Таски и Боккетти
2018.03.16 19:04
32
«СЭ»: Таски не будет продлевать контракт со «Спартаком» и летом покинет команду
2018.03.15 20:10
21
Боккетти и Таски продолжают тренироваться индивидуально
2018.03.13 14:39
5
Боккетти выбыл примерно на две недели, Таски вернется через две-три
2018.03.05 18:36
4
Таски, Боккетти и Зе Луиш не сыграют против «Локомотива»
2018.03.03 17:43
27
Таски, Боккетти и Зе Луиш не занимались в общей группе «Спартака» накануне игры с «Локомотивом»
2018.03.03 17:11
3
Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»
2018.02.24 07:42
8
Таски пропустит до двух недель из-за травмы
2018.02.23 13:01
4
Таски на 10-й минуте игры с «Атлетиком» получил травму, вместо него вышел Кутепов
2018.02.22 23:22
7
Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком»
2018.02.16 09:16
25
Таски: «Допинг в России? Немецкие журналисты несколько раз спрашивали про это»
2018.02.14 20:59
2
Таски назвал чемпионство-2017 своим лучшим днем в «Спартаке»
2018.02.14 18:14
4
«Спартак» готов продать Таски «Вердеру» за 1,5 миллиона
2018.01.31 14:03
16
«Вердер» подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Таски
2018.01.31 09:06
4
«Спартак» готов расстаться с Таски и Поповым
2018.01.21 23:27
16
Таски: «Не сталкивался со взятками на дорогах России. В Германии это вообще невозможно»
2018.01.16 22:28
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