Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сердар Таски
Статистика
Сердар Таски - статистика
Завершил карьеру
24 апреля 1987 (39), Эсслинген
#35 | Защитник
186 см | 80 кг
Германия | Турция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Россия. Кубок 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Товарищеские матчи 2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Германия. Бундеслига 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Германия. Кубок 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Атлетик
1 : 2
22.02.2018
Спартак
1' - 10'
7'
Лига Европы, 1/16 финала
Спартак
1 : 3
15.02.2018
Атлетик
1' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+