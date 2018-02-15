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    Сердар Таски - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Сердар
    Фамилия Таски
    Состав Без клуба
    Родной город Эсслинген
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2018 1' -10' Атлетик (Бильбао) 1:2 Спартак (Москва)
    7'
    15.02.2018 1' -90' Спартак (Москва) 1:3 Атлетик (Бильбао)
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