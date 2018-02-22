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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Спартак
Атлетик - Спартак: обзор матча 22 февраля 2018
Атлетик
22.02.2018, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 2
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Спартак
57'
Х. Этчейта
44'
Л. Адриано
85'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спартак
90'
+4
Желтая карточка
Д. Комбаров
Желтая карточка
А. Адурис
90'
+3
Замена
И. Кордоба
️️️️
И. Уильямс
90'
+2
Желтая карточка
М. Сан Хосе
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
З. Луиш
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Гарсия
84'
80'
Желтая карточка
Д. Глушаков
74'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
М. Пашалич
67'
Желтая карточка
А. Ещенко
59'
Замена
З. Луиш
️️️️
С. Ханни
ГОЛ! 1:1!
Х. Этчейта
Пас отдал
Э. Саборит
57'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Рико
53'
Травма
М. Рико
50'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Комбаров
31'
Желтая карточка
С. Боккетти
10'
Замена
И. Кутепов
️️️️
С. Таски
7'
Травма
С. Таски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
4
Энрик Саборит
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЛП
17
Микель Рико
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
94
Софьян Ханни
АП
8
Марио Пашалич
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Атлетик
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ПП
29
Зе Луиш
ЦФ
3-3-3-1
1
Эррерин
18
де Маркос
3
Этчейта
5
Альварес
4
Саборит
17
Рико
15
Леке
14
Сусаета
14
Гарсия
8
Итурраспе
9
Уильямс
4-2-3-1
57
Селихов
38
Ещенко
16
Боккетти
35
Таски
23
Комбаров
47
Зобнин
88
Глушаков
94
Ханни
8
Пашалич
10
Промес
4
Адриано
9
Уильямс
14
Кордоба
14
Кордоба
9
Уильямс
17
Рико
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
17
Рико
14
Гарсия
20
Адурис
20
Адурис
14
Гарсия
8
Пашалич
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
8
Пашалич
35
Таски
2
Кутепов
2
Кутепов
35
Таски
94
Ханни
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
94
Ханни
Остались в запасе
Атлетик
Спартак
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
32
Артем Ребров
ВР
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Массимо Каррера
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
20
Фернандо
ОП
19
Александр Самедов
ПП
32
Педро Роша
ЛВ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Главный тренер
Массимо Каррера
Статистика матча Атлетик - Спартак
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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