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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спартак - Атлетик
Спартак - Атлетик: обзор матча 15 февраля 2018
Спартак
15.02.2018, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Атлетик
60'
Л. Адриано
22'
А. Адурис
39'
А. Адурис
45+1'
М. Рико
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Атлетик
83'
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Уильямс
Замена
С. Ханни
️️️️
Д. Глушаков
75'
68'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Л. Адриано
67'
ГОЛ! 1:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Глушаков
60'
Замена
З. Луиш
️️️️
Л. Мельгарехо
58'
57'
Желтая карточка
Х. Этчейта
Желтая карточка
Р. Зобнин
55'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Рико
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Адурис
Желтая карточка
И. Кутепов
37'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
15'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Рауль Гарсия
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
94
Софьян Ханни
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Атлетик
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-1-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
2
Кутепов
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
10
Мельгарехо
4
Адриано
4-4-2
1
Эррерин
18
де Маркос
5
Альварес
3
Этчейта
15
Леке
14
Гарсия
8
Итурраспе
17
Рико
14
Сусаета
9
Уильямс
20
Адурис
88
Глушаков
94
Ханни
94
Ханни
88
Глушаков
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
14
Сусаета
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Мерино
9
Мерино
9
Уильямс
Остались в запасе
Спартак
Атлетик
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Массимо Каррера
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
57
Александр Селихов
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
19
Александр Самедов
ПП
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Кепа
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Спартак - Атлетик
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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