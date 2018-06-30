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Таски покинул «Спартак»

30 июня 2018, 11:34
6

Защитник «Спартака» Сердар Таски покинул московский клуб. У футболиста истек срок контракта.

«Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России-2016/2017 – незабываемый момент. Празднование с болельщиками на «Открытие Арене» останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе красно-белых.

Хотел бы также поблагодарить руководство, тренеров и персонал «Спартака». Желаю своим партнерам нового успешного сезона. Надеюсь, что они вернут себе чемпионский титул.

Я не продолжу выступление в «Спартаке», но продолжу поддерживать команду, как большой ее фанат. Желаю всего наилучшего!» – сказал Таски.

Таски выступал за «Спартак» с 2013 года и провел за команду 85 матчей.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (6)
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Супервайзер
1530353688
Сердару спасибо за игру в Спартаке. Удачи в новом клубе!
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zigbert
1530367529
Как никак в чемпионском сезоне он сыграл заметную роль. Удачи.
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lejnin
1530370196
Жаль, довольно качественный защитник, травм, правда, многовато было, но тут уж ничгео не поделать...
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frizom
1530375414
Когда пришел в него слабо верили, но со временем доказал что он отличный защитник. Спасибо Сердару за золото РФПЛ и отличную игру!
Ответить
OfaZavr
1530379228
хоть и без валидола порою на его игру было смотреть нельзя все равно спасибо за вклад в победы и за игру все эти годы! удачи в новом клубе!
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hellkid
1530395918
спасибо за игру! видно было, отдавал всего себя, и не важно ,что порой совершал ошибки
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