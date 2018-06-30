Таски покинул «Спартак»

Защитник «Спартака» Сердар Таски покинул московский клуб. У футболиста истек срок контракта.

«Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России-2016/2017 – незабываемый момент. Празднование с болельщиками на «Открытие Арене» останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе красно-белых.

Хотел бы также поблагодарить руководство, тренеров и персонал «Спартака». Желаю своим партнерам нового успешного сезона. Надеюсь, что они вернут себе чемпионский титул.

Я не продолжу выступление в «Спартаке», но продолжу поддерживать команду, как большой ее фанат. Желаю всего наилучшего!» – сказал Таски.

Таски выступал за «Спартак» с 2013 года и провел за команду 85 матчей.