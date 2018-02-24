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    Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»

    Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович может принять участие в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов», который станет для него дебютным в официальных встречах за красно-белых. Ранее он уже дебютировал за российскую команду, но это было в товарищеском матче с софийским ЦСКА.

    Защитник красно-белых Сердар Таски, получивший травму в матче Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1), скорее всего, пропустит игру в Самару, что делает появление на поле Максимовича более вероятным.

    Источник: ФК «Спартак»

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    24.02.2018 07:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 февраля 2018, 20:37

      дебилы перенесите матч на 8 марта или на 1 мая

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 февраля 2018, 20:10

      Должен усилить оборону, а то от нее плакать хочется.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 25 февраля 2018, 19:58

      Добрая весть.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 февраля 2018, 12:57

      Пусть привыкает и налаживает взаимосвязи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 февраля 2018, 12:11

      Да пора бы и ему уже играть то за команду-зря что ли деньги за аренду платили.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Диктор 24 февраля 2018, 15:15

      Диктор, а где играть? это первый матч будет , где он сможет играть....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +600

      polozovs 24 февраля 2018, 10:48

      Максимович и по игре лучше Таски

      4
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