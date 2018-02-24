Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович может принять участие в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов», который станет для него дебютным в официальных встречах за красно-белых. Ранее он уже дебютировал за российскую команду, но это было в товарищеском матче с софийским ЦСКА.

Защитник красно-белых Сердар Таски, получивший травму в матче Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1), скорее всего, пропустит игру в Самару, что делает появление на поле Максимовича более вероятным.