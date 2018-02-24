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  • Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»

Максимович может дебютировать за «Спартак» в кубковом матче против «Крыльев Советов»

24 февраля 2018, 07:42
8

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович может принять участие в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов», который станет для него дебютным в официальных встречах за красно-белых. Ранее он уже дебютировал за российскую команду, но это было в товарищеском матче с софийским ЦСКА.

Защитник красно-белых Сердар Таски, получивший травму в матче Лиги Европы с «Атлетиком» (2:1), скорее всего, пропустит игру в Самару, что делает появление на поле Максимовича более вероятным.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Кубок Спартак Таски Сердар Максимович Никола
Комментарии (8)
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polozovs
1519458481
Максимович и по игре лучше Таски
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Диктор
1519463481
Да пора бы и ему уже играть то за команду-зря что ли деньги за аренду платили.
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zigbert
1519466271
Пусть привыкает и налаживает взаимосвязи.
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СШГЭС
1519577904
Добрая весть.
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Одинокий волк Маквейд
1519578650
Должен усилить оборону, а то от нее плакать хочется.
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VVM1964
1519579414
Даже уже и не знаю хорошо это или плохо , при такой травмоопасной погоде ( язык прикусил ) .
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Полная Канистра
1519580242
дебилы перенесите матч на 8 марта или на 1 мая
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