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    Таски назвал чемпионство-2017 своим лучшим днем в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о карьере в московском клубе.

    «Хороших дней было много, но лучший – тот, когда стали чемпионами. Ко мне в Москву как раз приехали родные, предвкушая победу в РФПЛ. Мы вместе смотрели матч, в котором «Зенит» потерял очки. Дома была огромная радость. Практически сразу была назначена встреча команды, чтобы вместе с партнeрами отметить титул.

    Самый обидный момент — поражения в важных матчах – от ЦСКА и «Зенита». Даже не знаю, кому обиднее проигрывать. Автогол в матче с «Краснодаром»? Это был мой первый и, думаю, последний автогол в карьере. Такое случается. Куда важнее, что в том сезоне мы взяли золото», — сказал 30-летний немец.

    В текущем сезоне игрок отдал одну результативную передачу в 18 играх всех турниров.

    Напомним, завтра красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2018 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 февраля 2018, 19:35

      целое поколение выросло без чемпионства! конечно это лучший день

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 19:12

      точно лучший! когда любимая команда дарит чемпионство да еще и после такого длительного периода затишья то это неописуемая радость, продолжайте и впредь нам дарить подобные эмоции и дни!

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 февраля 2018, 18:49

      Спасибо и тебе, Сердар, за твой вклад в Чемпионство Спартака!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 18:47

      Пол-страны считает тот день лучшим в году!

      2
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