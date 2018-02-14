Таски назвал чемпионство-2017 своим лучшим днем в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о карьере в московском клубе.

«Хороших дней было много, но лучший – тот, когда стали чемпионами. Ко мне в Москву как раз приехали родные, предвкушая победу в РФПЛ. Мы вместе смотрели матч, в котором «Зенит» потерял очки. Дома была огромная радость. Практически сразу была назначена встреча команды, чтобы вместе с партнeрами отметить титул.



Самый обидный момент — поражения в важных матчах – от ЦСКА и «Зенита». Даже не знаю, кому обиднее проигрывать. Автогол в матче с «Краснодаром»? Это был мой первый и, думаю, последний автогол в карьере. Такое случается. Куда важнее, что в том сезоне мы взяли золото», — сказал 30-летний немец.

В текущем сезоне игрок отдал одну результативную передачу в 18 играх всех турниров.

Напомним, завтра красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.