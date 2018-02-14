Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Таски назвал чемпионство-2017 своим лучшим днем в «Спартаке»

14 февраля 2018, 18:14
4

Защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о карьере в московском клубе.

«Хороших дней было много, но лучший – тот, когда стали чемпионами. Ко мне в Москву как раз приехали родные, предвкушая победу в РФПЛ. Мы вместе смотрели матч, в котором «Зенит» потерял очки. Дома была огромная радость. Практически сразу была назначена встреча команды, чтобы вместе с партнeрами отметить титул.

Самый обидный момент — поражения в важных матчах – от ЦСКА и «Зенита». Даже не знаю, кому обиднее проигрывать. Автогол в матче с «Краснодаром»? Это был мой первый и, думаю, последний автогол в карьере. Такое случается. Куда важнее, что в том сезоне мы взяли золото», — сказал 30-летний немец.

В текущем сезоне игрок отдал одну результативную передачу в 18 играх всех турниров.

Напомним, завтра красно-белые примут «Атлетик» в рамках первой встречи 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Таски Сердар
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1518623271
Пол-страны считает тот день лучшим в году!
Ответить
oyabun
1518623366
Спасибо и тебе, Сердар, за твой вклад в Чемпионство Спартака!
Ответить
OfaZavr
1518624730
точно лучший! когда любимая команда дарит чемпионство да еще и после такого длительного периода затишья то это неописуемая радость, продолжайте и впредь нам дарить подобные эмоции и дни!
Ответить
panmon
1518626139
целое поколение выросло без чемпионства! конечно это лучший день
Ответить
Главные новости
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Все новости
Все новости
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
3
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
16
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+