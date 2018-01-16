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    Таски: «Не сталкивался со взятками на дорогах России. В Германии это вообще невозможно»

    Немецкий защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о коррупции в России и Германии.

    В ноябре 2017 года его одноклубник Зе Луиш сказал, что взятки в России – в порядке вещей.

    «Честно говоря, я не сталкивался со взятками на дорогах России. Мой водитель четко соблюдает правила, проблем ни разу не было.

    А если я сам за рулем, езжу аккуратно, никто не останавливает. Что касается взяток в Германии – это вообще невозможно», – сказал 30-летний игрок.

    До перехода в московский клуб летом 2013 года Таски выступал за «Штутгарт». Вторую половину сезона-2015/16 он провел в «Баварии» на правах аренды.

    В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах команды Массимо Карреры, отметившись одной голевой передачей.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.01.2018 22:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 17 января 2018, 09:51

      так у низ зп хорошие + кучу соц пакетов, если судить по США. Как в Германии не знаю, но думаю не большая разница

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