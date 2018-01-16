Таски: «Не сталкивался со взятками на дорогах России. В Германии это вообще невозможно»

Немецкий защитник «Спартака» Сердар Таски рассказал о коррупции в России и Германии.

В ноябре 2017 года его одноклубник Зе Луиш сказал, что взятки в России – в порядке вещей.

«Честно говоря, я не сталкивался со взятками на дорогах России. Мой водитель четко соблюдает правила, проблем ни разу не было.

А если я сам за рулем, езжу аккуратно, никто не останавливает. Что касается взяток в Германии – это вообще невозможно», – сказал 30-летний игрок.

До перехода в московский клуб летом 2013 года Таски выступал за «Штутгарт». Вторую половину сезона-2015/16 он провел в «Баварии» на правах аренды.

В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах команды Массимо Карреры, отметившись одной голевой передачей.