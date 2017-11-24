Зе Луиш: «В России дать взятку – в порядке вещей»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш считает Россию коррумпированным государством, в котором невозможно обойтись без взятки. Он поделился своим опытом общения с правоохранительными органами.

«Полицейские все время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им все равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твое время.

Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О'кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: «Погодите, я отошел буквально на минуту». Они говорят: «Нет, все – увозим». Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: «Проваливай скорей и машину свою убери».

Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», – рассказал Зе Луиш.