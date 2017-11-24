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Зе Луиш: «В России дать взятку – в порядке вещей»

24 ноября 2017, 10:33
78

Нападающий «Спартака» Зе Луиш считает Россию коррумпированным государством, в котором невозможно обойтись без взятки. Он поделился своим опытом общения с правоохранительными органами.

«Полицейские все время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им все равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твое время.

Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О'кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: «Погодите, я отошел буквально на минуту». Они говорят: «Нет, все – увозим». Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: «Проваливай скорей и машину свою убери».

Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», – рассказал Зе Луиш.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зе Луиш
Комментарии (78)
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filosof sparty
1511509098
Ёпти, Зе, так ты слей этих пидоров в усб, чё здесь то трепаться!? Интересно кстати, а прокуратура не захочет мероприятия провести!?
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Татарин за ЦСКА
1511509981
Ну и гнида же это Зе Луиш!!!
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Антибиотик
1511511490
Я представляю, сколько этот тип дерьма наговорит, когда из России уедет. У нас в стране куча иностранцев, но только этот плачется и Россию грязью поливает.
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Федорыч-НН
1511516819
В Англию намылился. Там любят откровения про российскую действительность. Помимо контракта и гонорар за выступление выплатят
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sn0109
1511517113
Смотрите какие мы нежные. Сел за руль, нарушил правила - отвечай по закону. Можно подумать они его заставили машину в неположенном месте оставить и руки выкручивали, чтобы он им взятку дал. А то что там торопишься, не торопишься... так это не проблемы полицейских и эвакуаторщика. Интересная все же фраза... про то что в Португалии нельзя давать взятку...
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prezent2017
1511517618
Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. --------------------- Нет у нас к ч-ж доверия. Одни наркоманы и преступники, вот почему!
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VIKZH
1511519523
А чем занимается СБ фк Спартак? ????? Даёт наводку ментам? ???
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sidul1
1511521299
В Португалии с черными стараются не связываться,они себя ведут по хамски и всегда готовы собраться в стайку против белых.Самые ярые расисты именно африканцы.
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Виктор12
1511523819
Если Зе Луиш несчастен в Спартаке, так это ещё не повод сваливать свои БЕДЫ на других! Зе Луишу явно не хватает мозгов, вот и ударился в демагогию и спекуляцию! Откуда у него такие бредни берутся, когда он языка не знает, СМИ российские не читает, а читает только американские и британские БРЕДНИ! Пусть в Спартаке ему ВПРАВЯТ мозги! Такую АХИНЕЮ нести, да в Спартаке отродясь никто не нёс!!! А Зе Луиша прорвало! Многие иностранные игроки, которые играли в России, высказывали только положительные мнения и никогда не сваливались на ДЕМАГОГИЮ и огульно не КЛЕВЕТАЛИ на россиян и Россию! В России они играли хорошо и ВСЕГДА чувствовали отличное к себе отношение! А Зе Луиш решил "отличиться" в худшую сторону и показать всем свой американский русофобский ИДИОТИЗМ! Вот и пригрели в Спартаке этого КЛЕВЕТНИКА и ОБМАНЩИКА! Он же этим американским русофобским ИДИОТИЗМОМ выставил в ПЛОХОМ свете всё руководство Спартака, обслуживающий персонал базы, клуба и стадиона, трернерский штаб и игроков, и всех спартаковских болельщиков! Не место ему в Спартаке после этого! Не место!
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Eddyson
1511527751
Даже африканцы в акуе от нашей коррупции. Дожили...
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