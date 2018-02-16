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    Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов стал лидером по количеству одержанных единоборств в прошедшем первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика», сообщает InStat. Игра завершилась со счетом 1:3.

    Кутепов вступал в единоборства 28 раз, 20 из которых оказались для него выигранными. Вторым по этому показателю стал еще один защитник команды Андрей Ещенко. На его счету 11 выигранных единоборств из 21.

    Центральный защитник красно-белых Сердар Таски записал на свой счет девять удачных единоборств из 12.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 09:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 февраля 2018, 21:51

      И по голам в свои ворота.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 16 февраля 2018, 15:47

      Можно выиграть тридцать и проиграть всего два, но толку если эти два проигранных оказываются голевыми?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      GermanVo 16 февраля 2018, 13:59

      Футбол - это не только статистика.В данном случае, сколько б он единоборств не выиграл, обос...ся по полной.

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 16 февраля 2018, 13:54

      20 раз из 28 выиграл,а в самый нужный момент обкакался, порой во дворах себе такие ляпы не позволяют.да и ребров видимо не до конца восстановился после травмы-бросалось в глаза его трусость на выходе,ну а в итоге ребров и кутепов очень облегчили баскам жизнь. не понятно почему массимо не поставил селихова(видимо всё ещё помнит что без его ведома купили игрока)

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 февраля 2018, 13:48

      Братья Березуцкие на заре своей футбольной карьеры тоже много ошибались, но им доверяли, в итоге превратились на многие годы в игроков сборной! Может и Илья сможет подняться в мастерстве? Сам пишу, но верю в это с трудом!

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 16 февраля 2018, 13:43

      в этом матче это самый худший игрок !

      -2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 13:28

      Кутепова за вчерашнюю игру убивают, а мне он понравился. Разочаровал Ребров.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 февраля 2018, 13:10

      Не хотелось бы в поражении обвинять одного Кутепова.

      2
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 16 февраля 2018, 12:57

      Надо премию выписать, такой защитник классный, хоть в Барсу продавай да 50 лямов.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 февраля 2018, 12:07

      ну и что толку то если в итоге его ошибки оказали влияние на результат.

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