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  • Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком»

Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком»

16 февраля 2018, 09:16
25

Защитник «Спартака» Илья Кутепов стал лидером по количеству одержанных единоборств в прошедшем первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика», сообщает InStat. Игра завершилась со счетом 1:3.

Кутепов вступал в единоборства 28 раз, 20 из которых оказались для него выигранными. Вторым по этому показателю стал еще один защитник команды Андрей Ещенко. На его счету 11 выигранных единоборств из 21.

Центральный защитник красно-белых Сердар Таски записал на свой счет девять удачных единоборств из 12.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак Ещенко Андрей Таски Сердар Кутепов Илья
Комментарии (25)
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VVM1964
1518762817
Но в самые нужные моменты , он облажался .
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Чикомас
1518763307
А я против того, что бы всех собак вешать на Кутепова. Да не выручил конечно...но все атаки шли через него. Где остальные то были? Камбаров, всю игру яйца чесал...А напы что делали? Забивайте четыре-и дело сделано...
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oyabun
1518763453
То есть всё в Спартаке хорошо? Виноват в проигрыше вовсе не Кутепов, а судья? Фуухх..! Прямо камень с души. Кутепов Лучший!!
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fanchik
1518763562
Кутепов собрал больше всех выигранных единоборств(самую большую "бочку меда")но совершил ошибки,которые оставили "негативчик"(подкинул" дёгтя" в бочку меда) оценивать это положительно сложно.
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Отчаянный Пердун
1518764139
Новый Васин подрастает! В выигранных единоборствах лидер, а голы привозит. Жаль Джикия не играл, он обычно подчищает за всеми и страхует.
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makson_klim
1518765487
Можно из 100 выиграть 99 в центре поля,а ключевое в штрафной проиграть и пустить все на с марку!Вот его привозы запомнят все,а выигранные единоборства вряд ли!
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CSKA471
1518768284
Я смотрел другой матч походу?там два гола на щиту этого хлыща
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OfaZavr
1518772044
ну и что толку то если в итоге его ошибки оказали влияние на результат.
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zigbert
1518775810
Не хотелось бы в поражении обвинять одного Кутепова.
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САДЫЧОК
1518777786
в этом матче это самый худший игрок !
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