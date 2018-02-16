Кутепов – лидер по выигранным единоборствам в матче с «Атлетиком»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов стал лидером по количеству одержанных единоборств в прошедшем первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика», сообщает InStat. Игра завершилась со счетом 1:3.

Кутепов вступал в единоборства 28 раз, 20 из которых оказались для него выигранными. Вторым по этому показателю стал еще один защитник команды Андрей Ещенко. На его счету 11 выигранных единоборств из 21.

Центральный защитник красно-белых Сердар Таски записал на свой счет девять удачных единоборств из 12.