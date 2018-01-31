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  • «Вердер» подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Таски

«Вердер» подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Таски

31 января 2018, 09:06
4

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн подтвердил, что его клуб заинтересован в приобретении защитника московского «Спартака» Сердара Таски. Ранее появилась информация, что красно-белые готовы расстаться с немецким игроком обороны.

«Таски подходит нам по своему игровому стилю. Его выделяет опыт, что обеспечивает определенный уровень надежности игры в обороне», – приводит слова Бауманна Fussball Transfers.

Известно, что немцы готовы подписать контракт с Таски предстоящим летом, так как у 30-летнего футболиста истекает соглашение с российским клубом. В текущем сезоне Сердар провел за «Спартак» 12 матчей в российской Премьер-Лиге.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Вердер Спартак Таски Сердар
Комментарии (4)
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серега кашин
1517380714
все интересуются, а ни кто не берет
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VVM1964
1517387597
Еще одного защитника подписать и можно отпускать со спокойной совестью .
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OfaZavr
1517389484
ну если замену купим то почему бы и нет.
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zigbert
1517392906
Главное что бы устраивало все заинтересованные стороны.
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