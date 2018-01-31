«Вердер» подтвердил заинтересованность в защитнике «Спартака» Таски

Спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн подтвердил, что его клуб заинтересован в приобретении защитника московского «Спартака» Сердара Таски. Ранее появилась информация, что красно-белые готовы расстаться с немецким игроком обороны.

«Таски подходит нам по своему игровому стилю. Его выделяет опыт, что обеспечивает определенный уровень надежности игры в обороне», – приводит слова Бауманна Fussball Transfers.

Известно, что немцы готовы подписать контракт с Таски предстоящим летом, так как у 30-летнего футболиста истекает соглашение с российским клубом. В текущем сезоне Сердар провел за «Спартак» 12 матчей в российской Премьер-Лиге.