«Спартак» готов расстаться с Таски и Поповым

чтобы продать кого-то не очень нужного надо сначала купить замену.
«Спартак» в зимнее трансферное окно могут покинуть два футболиста.
Красно-белые готовы расстаться с Сердаром Таски, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба намерено выручить от продажи немца хоть какие-то деньги.
Кроме того, «Спартак» хотел бы продать Ивелина Попова, поскольку болгарин перестал попадать в основной состав команды.
В нынешнем сезоне чемпионата России Таски провел 12 матчей, Попов — 13.