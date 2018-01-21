«Спартак» готов расстаться с Таски и Поповым

«Спартак» в зимнее трансферное окно могут покинуть два футболиста.

Красно-белые готовы расстаться с Сердаром Таски, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба намерено выручить от продажи немца хоть какие-то деньги.

Кроме того, «Спартак» хотел бы продать Ивелина Попова, поскольку болгарин перестал попадать в основной состав команды.

В нынешнем сезоне чемпионата России Таски провел 12 матчей, Попов — 13.