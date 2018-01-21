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    «Спартак» готов расстаться с Таски и Поповым

    «Спартак» в зимнее трансферное окно могут покинуть два футболиста.

    Красно-белые готовы расстаться с Сердаром Таски, контракт которого истекает в конце нынешнего сезона. Руководство клуба намерено выручить от продажи немца хоть какие-то деньги.

    Кроме того, «Спартак» хотел бы продать Ивелина Попова, поскольку болгарин перестал попадать в основной состав команды.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Таски провел 12 матчей, Попов — 13.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2018 23:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 10:29

      чтобы продать кого-то не очень нужного надо сначала купить замену.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > gol_kak_sokol 22 января 2018, 18:13

      точно! просто немного перефразировал :)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 января 2018, 10:20

      А кто в обороне играть будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2018, 06:49

      Насчет Попова согласен-а вот насчет Таски я бы пока подождал бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 января 2018, 01:01

      Легионеров очень много. Надо чистить, а скоро лимит другой ввидут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Отчаянный Пердун 22 января 2018, 01:43

      У нас Спартак - 2 есть, проблем не будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Тraumtanzеr 22 января 2018, 06:55

      а много игроков из Спартака-2 в Спартаке заиграли? Не особо им Каррера доверяет! Увы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 января 2018, 00:34

      В защитниках Спартак не нуждается походу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 22 января 2018, 00:26

      качественные спортсмены
      лично меня эта новость не радует
      .

      4
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    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 22 января 2018, 00:13

      с Поповым всё более менее понятно, но основного цз то зачем продавать?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      Мехдин 22 января 2018, 00:06

      Да на пользу ему пойдет если перейдет в Ахмат .

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 января 2018, 23:45

      Разгрузка зарплатной ведомости под новых игроков?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 23:44

      Продать-то конечно можно, но замены даже на горизонте не видно.

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > DOCTOR PENALTY 22 января 2018, 05:45

      Это точно!

      1
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