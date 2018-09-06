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    «Севилья» рассматривает кандидатуру экс-защитника «Спартака» Таски

    «Севилья» находится в поисках центрального защитника, сообщает Fichajes.

    В начале сезона у команды из-за травм выбыло двое игроков центра обороны – Габриэль Меркадо и Серхио Эскудеро.

    Поскольку трансферное окно в Европе уже закрыто, то севильцы имеют право подписать лишь одного из свободных агентов.

    Один из вариантов – бывший защитник «Спартака» Сердар Таски. Немец находится без клуба с тех пор, как покинул московский клуб по завершении прошлого сезона.

    Этим летом из «Спартака» в «Севилью» перешел полузащитник Квинси Промес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2018 16:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 сентября 2018, 20:05

      Они что весь Спартак хотят к себе перетащить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 18:11

      Вполне возможно ,если у Севильи такие проблемы с ЦЗ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 6 сентября 2018, 17:39

      Нафига нужен Таски Севилье???? Ничего особенного в этом футболисте....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 сентября 2018, 17:10

      Эскудеро - левый бек, аналитики.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 сентября 2018, 17:03

      oO)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2760

      за 6 сентября 2018, 17:00

      О как?!

      0
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