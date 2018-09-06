«Севилья» рассматривает кандидатуру экс-защитника «Спартака» Таски

Они что весь Спартак хотят к себе перетащить?
«Севилья» находится в поисках центрального защитника, сообщает Fichajes.
В начале сезона у команды из-за травм выбыло двое игроков центра обороны – Габриэль Меркадо и Серхио Эскудеро.
Поскольку трансферное окно в Европе уже закрыто, то севильцы имеют право подписать лишь одного из свободных агентов.
Один из вариантов – бывший защитник «Спартака» Сердар Таски. Немец находится без клуба с тех пор, как покинул московский клуб по завершении прошлого сезона.
Этим летом из «Спартака» в «Севилью» перешел полузащитник Квинси Промес.