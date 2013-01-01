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Экс-защитник «Спартака» и «Баварии» Таски объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски заявил, что уже закончил игровую карьеру и учится на тренера.

«Уже два года я не играю в футбол. Сейчас готовлюсь к тренерской карьере. В скором времени у меня появится тренерская лицензия», – сказал 35-летний немец.

  • Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год.
  • В 2016-м он уходил в аренду в «Баварию».
  • В активе защитника 14 матчей за сборную Германии.
  • Его последний клуб – «Истанбул».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 20:59
Комментарии1
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    Рейтинг: +39

    Клаус 9 минут назад

    До сих пор не понятно, почему именно его взяли в Баварию в то время)
    Скорее он был самый доступный из всех немцев на подмену

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