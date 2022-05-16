Экс-защитник «Спартака» и «Баварии» Таски объявил о завершении карьеры

Бывший футболист «Спартака» Сердар Таски заявил, что уже закончил игровую карьеру и учится на тренера.

«Уже два года я не играю в футбол. Сейчас готовлюсь к тренерской карьере. В скором времени у меня появится тренерская лицензия», – сказал 35-летний немец.

Таски выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год.

В 2016-м он уходил в аренду в «Баварию».

В активе защитника 14 матчей за сборную Германии.

Его последний клуб – «Истанбул».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?