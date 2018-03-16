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  • «Спартак» отправился на игру с «Рубином» без Промеса, Зе Луиша, Таски и Боккетти

«Спартак» отправился на игру с «Рубином» без Промеса, Зе Луиша, Таски и Боккетти

16 марта 2018, 19:04
32

Московский «Спартак» отправился в Казань на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина». Главный тренер Массимо Каррера взял на игру 19 футболистов. Список выглядит так.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо.

Нападающие: Луис Адриано и Педро Роша.

Встреча состоится 17 марта и начнется в 19:00 по Москве.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Таски Сердар Боккетти Сальваторе Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (32)
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Братья Васильевы
1521216834
Победа Спартака в один мяч или ничья.
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Ахимас Вельде
1521217246
Будет такая же игра, как с СКА, чуть поживее, три очка надо брать, 15 игр без поражений. Дальше календарь проще, а кони еще на ЛЧ упираться будут. Игра, практически за ЛЧ,
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OfaZavr
1521217342
ну потери ожидаемые, о них было известно еще неделю назад. надеюсь справимся силами тех кто выйдет.
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Антимат
1521217797
Все будет хорошо.
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Spartak 777
1521218332
блин , остается уповать на сверх командную игру
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Полная Канистра
1521218988
да будет тяжело но надо приложить все силы думаю будет интересная открытая игра с обоих сторон Бердыеву в данный момент не резон играть всей защитой им тоже надо на верх продвигаться. Спартаку удачи и везения
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батог
1521223249
Спартак УДАЧИ!!!! (Роша нах....а? надеюсь ошибаюсь!)
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slavа0508
1521223905
Илье в этом году не сказано повезло не смотря на все косяки получает шанс всё таки заиграть,,,ну если не воспользуется своим везением винить будет не кого,,
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a_who
1521225335
Ничья уже не устраивает... Только победа ! Удачи КБ !
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subbotaspartak
1521268565
Зе Луиш играть собирается? Или и так сберкнижка пополняется? При минусах по льду-грязи резвиться, Всей сборной до ЧМ можно лишиться.
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