«Спартак» отправился на игру с «Рубином» без Промеса, Зе Луиша, Таски и Боккетти

Московский «Спартак» отправился в Казань на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина». Главный тренер Массимо Каррера взял на игру 19 футболистов. Список выглядит так.

Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо.

Нападающие: Луис Адриано и Педро Роша.

Встреча состоится 17 марта и начнется в 19:00 по Москве.