Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» отправился на игру с «Рубином» без Промеса, Зе Луиша, Таски и Боккетти

    Московский «Спартак» отправился в Казань на матч 23 тура РФПЛ против казанского «Рубина». Главный тренер Массимо Каррера взял на игру 19 футболистов. Список выглядит так.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Селихов.

    Защитники: Илья Кутепов, Никола Максимович, Дмитрий Комбаров, Андрей Ещенко, Марко Петкович, Николай Рассказов.

    Полузащитники: Фернандо, Денис Глушаков, Марио Пашалич, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Софьян Ханни, Зелимхан Бакаев, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо.

    Нападающие: Луис Адриано и Педро Роша.

    Встреча состоится 17 марта и начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2018 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии33
    ...
    • ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 17 марта 2018, 13:47

      Интересный состав. Надеюсь Каррера понимает что делает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 17 марта 2018, 13:00

      В Казани сегодня явно не футбольная погода, при том что сушить игру казанцы умеют лучше СКА Хб, тяжело придется.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 17 марта 2018, 11:34

      Спартак без Промеса! А Рубин идет за евро-кубки шестым местом! Так что ничья как минимум

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > _Kesh_Suntar_ 17 марта 2018, 13:48

      Квинси подсел. Адриано сейчас на голову сильнее.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 17 марта 2018, 09:36

      Зе Луиш играть собирается?
      Или и так сберкнижка пополняется?
      При минусах по льду-грязи резвиться,
      Всей сборной до ЧМ можно лишиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad 17 марта 2018, 09:26

      В Казани -15, без красивого футбола сегодня (.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 марта 2018, 09:03

      так можно и не выиграть

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 17 марта 2018, 05:54

      вот и покажите на что способны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 марта 2018, 00:18

      Главное, Кутепов поехал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > prezent2017 17 марта 2018, 01:20

      В Бильбао у него появились личные болельщики, тоже говорят: Главное, Кутепов поехал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > prezent2017 17 марта 2018, 07:12

      Кутепов мощен....
      Реброва бы ещё в раму и сказка стала бы былью

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 марта 2018, 00:01

      будет интересно посмотреть на Спартак без ведущих футболистов!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 16 марта 2018, 21:35

      Ничья уже не устраивает... Только победа ! Удачи КБ !

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй > a_who 17 марта 2018, 07:07

      Согласен, удачи Курбану Бекиевичу (КБ) ! ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11