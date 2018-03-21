Рубин - Спартак

Красавчики. Порадовали
|9 тур
|9 сентября, суббота
|19:00
|Спартак
|1:0
|Рубин
|17 тур
|5 декабря, понедельник
|19:30
|Спартак
|2:1
|Рубин
|3 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рубин
|1:1
|Спартак
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:15
|Рубин
|2:2
|Спартак
|3 тур
|3 августа, понедельник
|19:00
|Спартак
|1:0
|Рубин
|25 тур
|26 апреля, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Рубин
|1 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Рубин
|0:4
|Спартак
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|13:30
|Рубин
|2:1
|Спартак
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|15:45
|Спартак
|0:0
|Рубин
|19 тур
|10 декабря, понедельник
|17:45
|Рубин
|0:1
|Спартак
|5 тур
|18 августа, суббота
|13:30
|Спартак
|2:1
|Рубин
|39 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Рубин
|33 тур
|5 марта, понедельник
|19:45
|Рубин
|1:1
|Спартак
|27 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Рубин
|3:0
|Спартак
|12 тур
|10 июня, пятница
|21:00
|Спартак
|0:0
|Рубин
|27 тур
|8 ноября, понедельник
|19:00
|Рубин
|1:1
|Спартак
|13 тур
|17 июля, суббота
|21:00
|Спартак
|0:1
|Рубин
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:3
|Рубин
|6 тур
|25 апреля, суббота
|14:00
|Рубин
|0:2
|Спартак
|22 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|0:1
|Рубин
|8 тур
|2 мая, пятница
|16:00
|Рубин
|0:3
|Спартак
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Рубин
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:0
|Спартак
|23 тур
|18 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Рубин
|8 тур
|24 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|2:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|30
|18
|6
|6
|41:21
|+20
|60
|2.
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|49:23
|+26
|58
|3.
|Спартак М
|30
|16
|8
|6
|51:32
|+19
|56
|4.
|Краснодар
|30
|16
|6
|8
|46:30
|+16
|54
|5.
|Зенит
|30
|14
|11
|5
|46:21
|+25
|53
|6.
|Уфа
|30
|11
|10
|9
|34:30
|+4
|43
|7.
|Арсенал Т
|30
|12
|6
|12
|35:41
|-6
|42
|8.
|Амкар-Пермь
|32
|11
|8
|13
|23:30
|-7
|41
|9.
|Динамо М
|30
|10
|10
|10
|29:30
|-1
|40
|10.
|Ахмат
|30
|10
|9
|11
|30:34
|-4
|39
|11.
|Рубин
|30
|9
|11
|10
|32:25
|+7
|38
|12.
|Ростов
|30
|9
|10
|11
|27:28
|-1
|37
|13.
|Урал
|30
|8
|13
|9
|31:32
|-1
|37
|14.
|Анжи
|32
|7
|6
|19
|35:61
|-26
|27
|15.
|Тосно
|30
|6
|6
|18
|23:54
|-31
|24
|16.
|СКА-Хабаровск
|30
|2
|7
|21
|16:55
|-39
|13
|17.
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|6:4
|+2
|3
|18.
|Тамбов
|2
|0
|0
|2
|0:3
|-3
|0
Поздравляю!!!
в двух последний матчах взяли важнейшие 6 очков, молодцы!!!
О Педро рожа вышел
Год тамился в запасе
Супер преобритение
посмотрите 10 сек. трансляцию))))
че с газоном то??? такое чувство, что вчера овес озимый скосили, а сегодня уже в футбол гоняют)))) P.S. шутки про овес и "коней" можно не писать (если только годные)))