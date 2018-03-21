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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Рубин - Спартак

17.03.2018, Суббота, 19:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 23 тур Рубин - Спартак Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
9 тур
9 сентября, суббота 19:00 Спартак 1:0 Рубин
Товарищеские матчи 2017

13 февраля, понедельник 16:00 Рубин 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
17 тур
5 декабря, понедельник 19:30 Спартак 2:1 Рубин
3 тур
13 августа, суббота 20:30 Рубин 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:15 Рубин 2:2 Спартак
3 тур
3 августа, понедельник 19:00 Спартак 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Рубин
1 тур
1 августа, пятница 20:00 Рубин 0:4 Спартак
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Спартак
5 тур
18 августа, воскресенье 15:45 Спартак 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
10 декабря, понедельник 17:45 Рубин 0:1 Спартак
5 тур
18 августа, суббота 13:30 Спартак 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
15 апреля, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Рубин
33 тур
5 марта, понедельник 19:45 Рубин 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Рубин 3:0 Спартак
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Спартак 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
8 ноября, понедельник 19:00 Рубин 1:1 Спартак
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Спартак 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Спартак 0:3 Рубин
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Рубин 0:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 18:00 Спартак 0:1 Рубин
8 тур
2 мая, пятница 16:00 Рубин 0:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:00 Рубин 3:1 Спартак
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Рубин
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
18 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Рубин
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Спартак 0:2 Рубин
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Рубин 1:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 18 марта 2018, 07:18

    Красавчики. Порадовали

    0
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    Рейтинг: +165

    ElninoO 17 марта 2018, 21:37

    На мой взгляд Каррера истинно Спартаковский тренер.простой,народный и с огонём в душе, да возможно в тактическом плане он иногда слабоват ,но его желание побеждать даёт свой эффект..

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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 21:15

    Поздравляю!!!

    1
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    Рейтинг: +305

    Bobafett 17 марта 2018, 21:13

    Голы то, голы какие! Е$ать, все красиво как!

    0
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    Рейтинг: +34

    propter 17 марта 2018, 20:55

    Зачётно!!!

    2
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    Рейтинг: +2290

    kvm 17 марта 2018, 20:54

    С ПОБЕДОЙ, КБ!

    5
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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 17 марта 2018, 20:53

    в двух последний матчах взяли важнейшие 6 очков, молодцы!!!

    4
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    Рейтинг: +3509

    Fancyfall 17 марта 2018, 20:41

    гол!

    2
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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 17 марта 2018, 20:41

    О Педро рожа вышел
    Год тамился в запасе
    Супер преобритение

    0
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    Рейтинг: +461

    red_blue_fury 17 марта 2018, 20:39

    посмотрите 10 сек. трансляцию))))
    че с газоном то??? такое чувство, что вчера овес озимый скосили, а сегодня уже в футбол гоняют)))) P.S. шутки про овес и "коней" можно не писать (если только годные)))

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