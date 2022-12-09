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Марко Петкович
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Как сыграют «Спартак», «Динамо», «Краснодар»? Смотрите матчи РПЛ бесплатно с бонусом в 17000 рублей
11:48
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Все новости
11:34
Сычев поддержал принцип Карпина по формированию состава сборной России
11:11
⚽ РПЛ. «Спартак» примет «Факел», «Локо» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» встретится с «Динамо»
2
10:59
«Какая Азия? Не смешите людей!»: Смородская против перехода России в АФК
10:54
В «Баварии» объяснили, почему зимний новичок Канселу мало играет
10:46
Аргентинец Вера стал рекордсменом «Оренбурга»
10:40
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Навка получила 25-миллионный грант на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказали
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10:36
Названа команда-лидер сезона РПЛ по голам с угловых
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10:31
В «Барселоне» отреагировали на иск прокуратуры по делу о подкупе судей
10:23
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Марко Петкович
#3 | Защитник
Имя
Марко
Фамилия
Петкович
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
3 сентября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 325
тыс
Статистика
Новости
Статьи
9 декабря 2022
23:02
Фото
РПЛ высмеяла гол Петковича в ворота Бразилии
9
21 апреля 2020
21:35
Агент Петковича: «Будучи в «Спартаке», Марко отдавал мне и человеку, познакомившему нас, по 150 тысяч за год контракта»
2
20:58
Каррера: «Почему в 2017 году «Спартак» подписал Петковича? Он был лучшим из предложенных вариантов. Я хотел Марио Фернандеса»
3
25 августа 2019
17:22
Петкович после ухода из «Спартака» в течение семи месяцев находится без клуба
6
10 января 2019
22:15
Аршавин: «Джано – все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету не играл»
4
10:50
Червиченко: «Джано почему-то нравилось полировать лавку в «Спартаке»
8
9 января 2019
19:58
Журналист Егоров: «Перед переходом Петковича в «Спартак» футбольное бизнес-сообщество говорило, что это игрок даже не уровня «Тосно»
14
16:00
Селюк: «Из «Локомотива» ушел Геркус, из «Спартака» уходят... «Зениту» бы еще очиститься, там балласта полкоманды»
9
12:13
Селюк: «Восхищаюсь и аплодирую «Спартаку». Наконец, команда взялась за очищение своего болота»
11
8 января 2019
18:28
Кононов рассказал о причинах ухода ряда игроков из «Спартака»
45
17:45
Еременко и Петкович покинули «Спартак»
20
29 ноября 2018
15:59
Петкович: «Видно, что Кононов очень любит «Спартак», работает всем сердцем»
9
13:59
Петкович: «Я бы больше играл за «Спартак», если бы не лимит на легионеров»
8
26 сентября 2018
19:43
У Петковича травма колена. Завтра игрока обследуют врачи
1
19:34
Петкович получил травму в матче с «Черноморцем». Его унесли с поля на носилках
2
17 августа 2018
16:27
«Спартак» отправился на матч с «Краснодаром» в составе 22 футболистов
29
8 августа 2018
01:40
Каррера: «Мельгарехо, Самедов и Петкович не прилетели на матч с ПАОКом. Оставил их в Москве для их блага»
8
13 февраля 2018
11:30
Анджелкович верит, что Петкович еще заиграет в «Спартаке»
4
22 января 2018
10:41
Петкович: «Фанаты хотят, чтобы никто не допускал ошибок, но это невозможно»
1
26 декабря 2017
10:50
Федун: «При Петковиче лучше стал играть Ещенко»
5
25 декабря 2017
07:30
Каррера назвал Петковича жертвой лимита на легионеров
8
23 декабря 2017
21:12
Петкович ждет, что в 2018 году будет чаще выходить на поле в составе «Спартака»
13
18 декабря 2017
13:48
Зинин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пригласил Петковича
9
22 ноября 2017
08:16
Ловчев не понимает, зачем «Спартак» купил Петковича
17
07:43
Бубнов: «У Петковича есть явные проблемы с подключением в атаку»
4
29 октября 2017
16:02
Рейнгольд: «Не понимаю, по каким качествам Петковича пригласили в «Спартак»
21
08:13
Бубнов: «С появлением Петковича в составе снижается как атакующий потенциал «Спартака», так и его надежность в задней линии»
22
22 сентября 2017
19:37
Ещенко: «По матчу с «Марибором» меня критикуют за неточные пасы. Делал бы я все точные, играл бы в Европе»
22
13:08
Ткаченко: «Переход Петковича в «Спартак» – ошибка»
10
17 сентября 2017
23:30
Булатов: «Петкович – игрок не уровня «Спартака». Неужели Каррера не понимает?»
5
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