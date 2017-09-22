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    Ещенко: «По матчу с «Марибором» меня критикуют за неточные пасы. Делал бы я все точные, играл бы в Европе»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил критику в свой адрес и рассказал о связке с Марко Петковичем.

    «Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. По матчу с «Марибором» (1:1) критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и все. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате. Есть ли ощущение несправедливости? Если виноват, то согласен.

    Конкуренция должна быть. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе и является хорошим игроком», — сказал 33-летний россиянин.

    В текущем сезоне Ещенко провел за команду Массимо Карреры 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    24-летний Петкович перешел в «Спартак» в июле на правах свободного агента. На счету серба четыре игры всех соревнований.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2017 19:37
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 сентября 2017, 16:15

      Да вы все играть не умеете,раз 11ми идете,хватит глупости говорить,не позорьте Спартак,лучше молодежь обкатывайте и то стыдно не будет

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 сентября 2017, 15:15

      Не бери в голову.Играй лютче в карты.Там просче.
      Сказал ,,пас,, - и не играешь)))

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 сентября 2017, 10:29

      Да ты и в ворота с 3-х метров попасть не можешь. Играл-ка бы ты в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 сентября 2017, 07:36

      Да дурак дураком. Пока молчал была надежда, а отрыл рот - потерял все шансы. До первого трансфера играешь а потом покупай ковбойские штаны и полируй лавочку.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 сентября 2017, 05:25

      Д какие твои годы, еще в Европе поиграешь!

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      Рейтинг: +880

      mishavandit 23 сентября 2017, 04:54

      так ты ж играл уже в Европе) Украина це ж Европа)))...ну а если серьезно...в Хафнарфьёрдуре тебя ждут наверное))

      0
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      Рейтинг: +30

      traxometr 23 сентября 2017, 00:17

      Страну позорит такими высказываниями. На год от футбола отлучить за такое легкомыслие и штрафник в пользу образования молодых футболистов заставить заплатить в пару лямов, сразу начнёт уважать страну, которая его миллионами осыпает за неточные пасы.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 22 сентября 2017, 23:32

      Можно подумать в РФПЛ играют супер игроки, Андрей честно сказал об уровне игроков чемпионата, даже со всей лиги не собрать команду уровня МЮ, не говоря о грандах , хоть один игрок РФПЛ играет на уровне в Европе.
      Вагнер Лав супер игрок РФПЛ, Халк тоже, а чего они показали в других чемпионатах?

      -3
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 22 сентября 2017, 22:57

      Играть в Европе можно и даже с такой плохой игрой,но платить там будут на много меньше, вот и сидят в РФПЛ наши "звезды" (не только про Ещенко), только в нашем чемпионате можно зашибать кучу бабла не за талант и игру а за паспорт.....

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 22 сентября 2017, 22:14

      Обосрал не только клуб но и страну, по логике высказывания получается так, что в России одни "рукожопы" в футбол играют,а он тут сучонок неблагодарный играет от безысходности! Обидно конечно за такое отношение к своей стране и чемпионату,ну что за люди!!любуешься игрой того или иного игрока,искренне сопереживаешь за него., а он потом берёт и дает интервью,лучше бы некоторые товарищи молча в футбол играли ей богу...

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