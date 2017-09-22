Ещенко: «По матчу с «Марибором» меня критикуют за неточные пасы. Делал бы я все точные, играл бы в Европе»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил критику в свой адрес и рассказал о связке с Марко Петковичем.

«Иногда читаю. Самое главное, что я понимаю, где сыграл неправильно. По матчу с «Марибором» (1:1) критикуют за то, что я неточные пасы дал пару раз – и все. Делал бы я все точные пасы, в Европе бы играл в топ-чемпионате. Есть ли ощущение несправедливости? Если виноват, то согласен.

Конкуренция должна быть. Марко понимает по-русски и знает, где ошибается, что нужно исправляться. Мы хорошо общаемся, он адаптирован в коллективе и является хорошим игроком», — сказал 33-летний россиянин.

В текущем сезоне Ещенко провел за команду Массимо Карреры 10 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

24-летний Петкович перешел в «Спартак» в июле на правах свободного агента. На счету серба четыре игры всех соревнований.