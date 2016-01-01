Селюк: «Из «Локомотива» ушел Геркус, из «Спартака» уходят... «Зениту» бы еще очиститься, там балласта полкоманды»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение об уходе из «Спартака» нескольких футболистов. Он выразил надежду, что «Зенит» последует примеру московского клуба.

Красно-белые в январе расторгли контракты с защитником Марко Петковичем и полузащитниками Александром Самедовым, Ивелином Поповым и Романом Еременко.

«Я изначально говорил, что некоторые приобретения «Спартака» вызывают вопросы. Меня удивлял переход того же Петковича, с которым расстались, как и остальными. И теперь впервые за долгое время я вижу: «Спартак» делает правильные шаги. Дело в том, что им необходимо было полностью сменить и освежить некоторые позиции в составе. Вспомните фильм «Покровские ворота», где звучит фраза, что надо резать все к чертовой матери. Здесь то же самое. Невозможно все время латать дыры. Приходил один тренер, другой. Подписывали одного, другого...

Нужны были более радикальные решения. И тут честь и хвала руководству «Спартака» и тренеру Кононову. Он не испугался. Если вы посмотрите на «Локомотив» годичной давности, то они никого не взяли зимой, хотя, возможно, в этом нуждались. Геркус там кого-то навязывал, а Палыч не хотел. В итоге они стали чемпионами. Здесь та же история.

Ведь лишние игроки создают нездоровую атмосферу в команде. Это всегда так. Я не хочу обсуждать уровень Еременко и остальных, тренеру виднее. Считаю их уход большим плюсом для «Спартака». Если клуб продолжит идти в этом направлении, не будет раздувать штат, а правильно выстроит систему, приглашая футболистов точечно, то команда будет бороться за чемпионство. Не просто болтаться где-то и вылетать от АЕКа и ПАОКа, при всем к ним уважении, а стабильно играть в Лиге чемпионов.

Клуб решил оставить Глушакова, Комбарова, Реброва. Почему? Не все сразу. Руководство лучше знает внутреннюю ситуацию. Да и взять убрать вообще всех довольно сложно. Поэтому их и оставили. Болельщики всегда будут хотеть большего. Но есть контрактные условия – это вопрос переговоров. Кто-то сам хочет уйти, кто-то – не хочет. С кем-то можно расторгнуть контракт, с кем-то – нет. Если «Спартак» возьмет стратегию по созданию нового, боеспособного коллектива, будет здорово. При этом нужны опытные игроки. Одно молодежью в Лиге чемпионов играть довольно сложно. Им нужны опытные игроки.

Возьмем тот же «Манчестер Сити». Там много молодежи, но есть опытные: Сильва, Фернандиньо, раньше был Туре. Это лидеры, которые помогают молодым игрокам. Думаю, Глушаков, Комбаров говорили с Кононовым, с руководством. Их роль была четко определена. Глушаков был на пике популярности в чемпионский год. Его качали на руках. А сейчас...

Единственное, бразильцы могут пагубно повлиять на становление команды. По этому вопросу многие клубы берут пример с «Шахтера». Но туда молодые бразильцы ехали под Лигу чемпионов. Это была сумасшедшая мотивация игры на топ-уровне. У «Спартака» же Адриано играет за такую зарплату, что за голову хватаешься. Не думаю, что это хорошо для атмосферы внутри команды.

Думаю, что красно-белые кем-то усилятся зимой. А, может, возьмут пример с «Локомотива», чтобы сохранить атмосферу. Не надо брать для того, чтобы потратить деньги. Надо приобретать под стиль, с определенной ментальностью, а не тыкать пальцем в небо. Нужны техничные, быстрые игроки с определенным мышлением. А брать всех подряд от Трабукки – бред. От этого человека, думаю, в клубе больше никого не будет.

Новый год меня, кстати, очень порадовал этим очищением. Из «Локомотива» ушел Геркус, из «Спартака» уходят... Проблема российского футбола – балласт. «Зениту» бы еще очиститься. Там балласт полкоманды. Выгнать человек 10 нужно минимум. Они не соответствуют амбициям и уровню клуба. Семак об этом все время говорит.

Надеюсь, в феврале новым президентом РФС станет Александр Дюков, который привлечет к российскому футболу новых специалистов. Появятся новые идеи. Клубы перестанут вылетать на зимней стадии Лиги чемпионов с последних мест и будут бороться в плей-офф. Так что в 2019-й входим с хорошими ожиданиями», – сказал Селюк.