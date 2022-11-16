Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Яя Туре
Главные новости
Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
4 марта
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Яя Туре
#42 | Полузащитник
Имя
Яя
Фамилия
Туре
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
13 мая 1983 (39 лет)
Рост
191
Вес
87
Стоимость:
€ 1,00
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
4 февраля
14:32
Агент Селюк: «Яя Туре понравилось в Грозном. Это то место, куда мусульмане стремятся попасть»
1
16 ноября 2022
22:10
Яя Туре отказался возглавить «Уиган»
5 июля 2022
08:22
«Мы говорили целыми днями». Кессье советовался с Яя Туре перед переходом в «Барсу»
11 мая 2022
19:25
Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо»
4
19:20
Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент»
2
12:38
Селюк: «Туре в «Тоттенхэме»? Из него получится топ-тренер»
1
08:51
Экс-тренер «Ахмата» Яя Туре может получить должность в «Тоттенхэме»
24 января 2022
19:45
Салах, Дрогба и Яя Туре – среди номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ
30 декабря 2021
08:04
Дрогба и Яя Туре поедут со сборной Кот-д'Ивуара на Кубок африканских наций
13 декабря 2021
14:53
«Ахмат» объявил об уходе Яя Туре. Он готовится к самостоятельной работе
1
2 декабря 2021
08:41
Football.London: тренер «Ахмата» Яя Туре замечен на базе «Тоттенхэма»
1
10 ноября 2021
16:19
Талалаев: «Шутим над Яя Туре на грани сарказма. Как из фильма «Брат-2»
2
15:38
Яя Туре: «Грозный – приятный город, но здесь строгие правила. Хотел обнять девушку, а мне запретили»
9
8 ноября 2021
19:46
Яя Туре может зимой покинуть «Ахмат» ради самостоятельной тренерской работы
10
7 октября 2021
19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
26 июля 2021
09:15
Фото
«Встретились в Самаре». Пиняев сфотографировался с Яя Туре
4
22 июля 2021
23:58
Селюк – о приезде Яя Туре на тренировку «Ливерпуля»: «Возможно, он принесeт новшества в «Ахмат»
4
20:32
Фото
Тренер «Ахмата» Яя Туре встретился с Клоппом и игроками «Ливерпуля»
5
10 июля 2021
13:54
Талалаев – о функциях Яя Туре в «Ахмате»: «Он ведет три направления»
2
29 июня 2021
17:15
Туре: «Всю зарплату в «Ахмате» буду переводить в благотворительный фонд «Дети Чечни»
12
16:15
Талалаев: «Туре – давняя мечта штаба «Ахмата». У нас в Чечне развивается футбол»
15:31
Туре: «Сделаю вклад в развитие футбола в Чечне. С нетерпением жду встречи с Кадыровым»
4
28 июня 2021
18:55
Видео
«Спасибо за теплый прием». Яя Туре показал видео с тренировки «Ахмата»
3
26 июня 2021
18:54
Фото
Яя Туре приступил к работе в тренерском штабе «Ахмата»
15
20 июня 2021
10:15
Селюк обратился к МИД РФ из-за невыдачи визы Яя Туре
3
14 июня 2021
20:40
Агент Яя Туре: «Спасибо Талалаеву, что не испугался пригласить в свой штаб фигуру такой величины»
9
16:57
Талалаев – о Яя Туре в «Ахмате»: «Фигура такого масштаба может дать толчок для развития молодых игроков»
9
14:39
Фото
Яя Туре вошел в штаб Талалаева в «Ахмате»
18
23 мая 2021
16:48
Фото
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2
22 мая 2021
16:17
Гендиректор «Ахмата» – о Туре в тренерском штабе: «Это просто слухи»
1
Предыдущая
1
2
3
4
5
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение