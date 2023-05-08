«Не связывайте меня с этим бредом»: Яя Туре – о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов

Яя Туре отреагировал на резонансное заявление Дмитрия Селюка.

В 2018 году агент сказал, что африканские шаманы проклянут «Манчестер Сити».

Селюк говорил, что манчестерцы никогда не выиграют Лигу чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.

Сегодня экс-представитель Туре заявил, что проклятие уже снято.

«СМИ цитируют слова моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях.

СМИ... Разивайтесь, пожалуйста. Этот человек никоим образом не представляет меня. А усиливать эти стереотипы вредно», – написал Туре в соцсетях.

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