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    • «Не связывайте меня с этим бредом»: Яя Туре – о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов

    «Не связывайте меня с этим бредом»: Яя Туре – о словах Селюка про «Ман Сити» и шаманов

    Яя Туре отреагировал на резонансное заявление Дмитрия Селюка.

    • В 2018 году агент сказал, что африканские шаманы проклянут «Манчестер Сити».
    • Селюк говорил, что манчестерцы никогда не выиграют Лигу чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.
    • Сегодня экс-представитель Туре заявил, что проклятие уже снято.

    «СМИ цитируют слова моего бывшего агента о «проклятии». Пожалуйста, не связывайте меня с этим бредом и стереотипами об африканских проклятиях.

    СМИ... Разивайтесь, пожалуйста. Этот человек никоим образом не представляет меня. А усиливать эти стереотипы вредно», – написал Туре в соцсетях.

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    Источник: твиттер Яя Туре

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    08.05.2023 21:24
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