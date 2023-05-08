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    • Агент Селюк: «Шаманы сняли проклятие – теперь Гвардиола выиграет с «Сити» Лигу чемпионов»

    Агент Селюк: «Шаманы сняли проклятие – теперь Гвардиола выиграет с «Сити» Лигу чемпионов»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что действие проклятия в отношении «Манчестер Сити» прекратилось.

    • Селюк – бывший агент Яя Туре.
    • Когда ивуариец покидал «Сити» в 2018 году, агент сказал, что африканские шаманы проклянут команду.
    • По словам Селюка, манчестерцы никогда не выиграют Лигу чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.

    «Я хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это. Знаю, что Яя согласится с этим, потому что он желает «Сити» только удачи.

    Шаманы уже сняли проклятие, и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа.

    У них есть хорошие шансы выиграть турнир в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно возьмут ЛЧ в ближайшие три года», – сказал Селюк.

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    Источник: Mirror

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    08.05.2023 19:58
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