Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что действие проклятия в отношении «Манчестер Сити» прекратилось.

Селюк – бывший агент Яя Туре.

Когда ивуариец покидал «Сити» в 2018 году, агент сказал, что африканские шаманы проклянут команду.

По словам Селюка, манчестерцы никогда не выиграют Лигу чемпионов под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Я хочу извиниться за этот инцидент. Думаю, пришло время прекратить это. Знаю, что Яя согласится с этим, потому что он желает «Сити» только удачи.

Шаманы уже сняли проклятие, и я думаю, что «Сити» теперь выиграет Лигу чемпионов под руководством Пепа.

У них есть хорошие шансы выиграть турнир в этом году. Но что бы ни случилось, они обязательно возьмут ЛЧ в ближайшие три года», – сказал Селюк.

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