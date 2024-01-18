Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo

FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков из Африки в истории АПЛ.
В него попали пять действующих футболистов и пять завершивших карьеру.
Топ-10 выглядит так:
- Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»);
- Дидье Дрогба («Челси»);
- Яя Туре («Манчестер Сити»);
- Садио Мане («Ливерпуль», «Саутгемптон»);
- Майкл Эссьен («Челси»);
- Рияд Марез («Манчестер Сити», «Лестер»);
- Нванкво Кану («Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»);
- Джей-Джей Окоча («Болтон»);
- Вилфрид Заа («Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед»);
- Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», «Челси»).