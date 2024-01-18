Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo

    Топ-10 лучших африканских футболистов в истории АПЛ по версии FourFourTwo

    FourFourTwo составил рейтинг лучших игроков из Африки в истории АПЛ.

    В него попали пять действующих футболистов и пять завершивших карьеру.

    Топ-10 выглядит так:

    1. Мохамед Салах («Ливерпуль», «Челси»);
    2. Дидье Дрогба («Челси»);
    3. Яя Туре («Манчестер Сити»);
    4. Садио Мане («Ливерпуль», «Саутгемптон»);
    5. Майкл Эссьен («Челси»);
    6. Рияд Марез («Манчестер Сити», «Лестер»);
    7. Нванкво Кану («Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»);
    8. Джей-Джей Окоча («Болтон»);
    9. Вилфрид Заа («Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед»);
    10. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», «Челси»).

    Новости по теме
    Кубок Африки. Гол Салаха с пенальти на 97-й минуте спас Египет Витории от поражения от Мозамбика (2:2)
    Рейтинг самых дорогих игроков Кубка африканских наций-2024 2
    Салах определился со своим будущим в «Ливерпуле»
    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+