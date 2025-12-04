Яя Туре оскорбил Гвардиолу

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре уничижительно высказался об экс-тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Гвардиола? Я вижу не человека, а змею. Однажды он мне звонит и говорит: «Ты должен вернуться в «Барсу», это важно». На что моя жена сказала: «Ты будешь слушать этот бред? Он унижал тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Поехали в Манчестер, дорогой».

Этот тип не давал мне играть весь сезон, а после хорошего выступления на ЧМ-2010 зовет меня в «Барсу» обратно. Жена говорила: «Он шайтан, он не мужчина, он мерзкий». Она видит в нем плохого человека», – сказал ивуариец.