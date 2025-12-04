Яя Туре оскорбил Гвардиолу

Бывший полузащитник «Барселоны» Яя Туре уничижительно высказался об экс-тренере команды Хосепе Гвардиоле.
«Гвардиола? Я вижу не человека, а змею. Однажды он мне звонит и говорит: «Ты должен вернуться в «Барсу», это важно». На что моя жена сказала: «Ты будешь слушать этот бред? Он унижал тебя, а теперь хочет, чтобы ты остался? Поехали в Манчестер, дорогой».
Этот тип не давал мне играть весь сезон, а после хорошего выступления на ЧМ-2010 зовет меня в «Барсу» обратно. Жена говорила: «Он шайтан, он не мужчина, он мерзкий». Она видит в нем плохого человека», – сказал ивуариец.
- Яя был в «Барселоне» в 2007-2010 годах.
- В 2010-2018 годах игрок выступал за «Манчестер Сити», в том числе под руководством Гвардиолы.
- В 2021 году Туре входил в тренерский штаб «Ахмата».
Источник: Foot Mercato