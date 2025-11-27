Вратарь «Динамо» назвал идеального тренера для клуба – он трижды выигрывал ЛЧ

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов назвал идеального кандидата на пост главного тренера команды. Это Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».
– Много слухов по поводу возможного возвращения Лички, Черчесова. Возможно, читаете это, как относитесь? Кто мог бы быть идеальным тренером для «Динамо», на ваш взгляд?
– Гвардиола.
– И тогда выигрываете чемпионство.
– Будут шансы. Я заметил тенденцию: в России чемпионами становятся те команды, у которых русский тренер.
– Ролан Гусев – русский.
– Да, а дальше уже думайте сами.
- «Динамо» после отставки Валерия Карпина временно возглавил Ролан Гусев.
- Команда занимает 9-е место в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»