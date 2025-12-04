Введите ваш ник на сайте
Реакция Слота на ничью «Ливерпуля» с «Сандерлендом»

Вчера, 09:56

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги домашнего матча 14-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:1).

«Матч немного похож на тот, что был на выходных [с «Вест Хэмом»]. Мы мало что позволили создать сопернику, но и сами создали мало моментов. Сегодня, конечно, очень не повезло с пропущенным голом. После рикошета мяч мог полететь куда угодно, но полетел в ворота.

Мы сделали всe, чтобы забить победный гол, но в конце нам повезло, когда соперник вышел один на один с Алиссоном. Что нужно от игрока – выкладываться по полной в любой ситуации. Кьеза в тот момент просто бежал и вынес мяч с линии ворот.

Это ещe один матч, в котором мы забили меньше, чем могли, а соперник хорошо использовал свои моменты.

Медленная игра в первом тайме? Нужно учитывать, как действует другая команда. Они либо очень агрессивны, когда прессингуют высоко, либо действуют очень компактно, когда находятся низко.

У многих других команд были с проблемы с «Сандерлендом». Они пропускают не так много голов, лишь четыре раза пропустили больше одного. При таком количестве соперников в штрафной площади и вокруг неe сложно найти игрока без опеки.

[О голе Вирца, который был засчитан как автогол]. Есть разница между ударом с 11-12 ярдов [ярд – 0,9 метра] и ударом с 20 ярдов. Возможно, ему повезло с тем, что мяч залетел в ворота, но у него был хороший шанс забить. У обеих команд было не так много моментов, но у нас было чуть больше, и нам не повезло во втором тайме», – сказал Слот.

  • Гол у «Сандерленда» забил Шемсдин Тальби на 67-й минуте. «Ливерпуль» сравнял счет благодаря автоголу Норди Мукиэле на 81-й после удара Флориана Вирца.
  • Мерсисайдцы занимают 8-е место в АПЛ с 22 очками после 14 матчей.

