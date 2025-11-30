АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)

Закончился матч 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
«Челси» с 38-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мойзес Кайседо.
«Арсенал» лидирует в АПЛ, имея на счету 30 очков. «Челси» с 24 очками располагается на третьей строчке.
Англия. Премьер-лига. 13 тур
Челси - Арсенал - 1:1 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Т. Чалоба, 48; 1:1 - М. Мерино, 59.
Удаления: М. Кайседо, 38 - нет.
Источник: «Бомбардир»