АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)

Закончился матч 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Челси» с 38-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мойзес Кайседо.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, имея на счету 30 очков. «Челси» с 24 очками располагается на третьей строчке.