АПЛ. «Челси» в меньшинстве сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1)

Сегодня, 21:26
1

Закончился матч 13-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом». Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Челси» с 38-й минуты играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Мойзес Кайседо.

«Арсенал» лидирует в АПЛ, имея на счету 30 очков. «Челси» с 24 очками располагается на третьей строчке.

Англия. Премьер-лига. 13 тур
Челси - Арсенал - 1:1 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Т. Чалоба, 48; 1:1 - М. Мерино, 59.
Удаления: М. Кайседо, 38 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Челси Кайседо Мойзес
insider_retro
1764527330
Челси, всё-таки, не дотягивает до уровня Балтики... Да - в меньшинстве, да - забили... Но не справились... Пожалуй, есть ещё горизонты роста у команды Марески :)
Ответить
