«Манчестер Сити» готовит трансфер игрока сборной Ганы за 65 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» в январе может приобрести вингера «Борнмута» Антуана Семеньо.

«Горожане» рассматривают возможность выкупить права на игрока, заплатив отступные в размере 65 миллионов фунтов. В «Манчестер Сити» считают, что подписание Семеньо даст команде преимущество во второй половине сезона.

Ранее интерес к игроку сборной Ганы также проявлял «Ливерпуль».