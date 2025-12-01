«Манчестер Сити» готовит трансфер игрока сборной Ганы за 65 миллионов фунтов

«Манчестер Сити» в январе может приобрести вингера «Борнмута» Антуана Семеньо.
«Горожане» рассматривают возможность выкупить права на игрока, заплатив отступные в размере 65 миллионов фунтов. В «Манчестер Сити» считают, что подписание Семеньо даст команде преимущество во второй половине сезона.
Ранее интерес к игроку сборной Ганы также проявлял «Ливерпуль».
- 25-летний Семеньо в этом сезоне провел 13 матчей за «Борнмут», забил 6 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с «вишнями» рассчитан до середины 2030 года.
Источник: The Times