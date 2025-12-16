Назван лучший вратарь 2025 года по версии ФИФА

ФИФА объявила имя лучшего голкипера в мире по итогам 2025 года.

Награду получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

Он выиграл все трофеи, кроме клубного ЧМ, в составе «ПСЖ», а летом перешел в «Манчестер Сити».

Доннарумма награжден призом The Best.

Также на награду претендовали Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Давид Рая («Арсенал», Испания), Ян Зоммер («Интер», Швейцария) и Войцех Щесны («Барселона», Польша).