  • Главная
  • Новости
  Топ-10 самых дорогих вратарей мира: в списке голкиперы «ПСЖ» и сборной Украины

Сегодня, 11:10
7

Сайт Transfermarkt опубликовал обновленный список самых дорогих голкиперов мира.

Его возглавляет 26-летний Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити». Стоимость итальянца оценил в 45 миллионов евро.

Топ-10 замыкает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин из «Бенфики».

Пятую позицию в списке занимает вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье. За парижан также играет российский голкипер Матвей Сафонов, который занимает в рейтинге 39-е место. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Барселона Тоттенхэм Рома Брайтон Боруссия Д Порту Бенфика ПСЖ Манчестер Сити Арсенал Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Рая Давид Свилар Миле Кобель Грегор Кошта Диогу Трубин Анатолий Шевалье Люка Викарио Гульельмо Гарсия Жоан Вербрюгген Барт
Комментарии (7)
Povedkin
1767083992
Совсем дешевка Сафонов.Даже в десятке нет.Гы гы
Чермындыр
1767086378
Подешевели нынче вратари
...уефан
1767087297
...серию пенальти с участием Моти пересматривал не меньше полу-десятка раз из разных источников трансляций - франкоязычных, португалоязычных, немецкоязычных, англоязычных и русскоязычных... Радовался, каждый раз, как не в себя. Давно не испытывал таких положительных эмоций от футбола. Мотя молодец, порадовал, кто бы, что не говорил...
АлексМак
1767094262
полная ерундистика
