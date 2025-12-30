Топ-10 самых дорогих вратарей мира: в списке голкиперы «ПСЖ» и сборной Украины

Сайт Transfermarkt опубликовал обновленный список самых дорогих голкиперов мира.

Его возглавляет 26-летний Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити». Стоимость итальянца оценил в 45 миллионов евро.

Топ-10 замыкает вратарь сборной Украины Анатолий Трубин из «Бенфики».

Пятую позицию в списке занимает вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье. За парижан также играет российский голкипер Матвей Сафонов, который занимает в рейтинге 39-е место. Его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.