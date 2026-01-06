Стало известно о реакции Аморима на увольнение из «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, по словам источников из его окружения, расстроен решением клуба о его увольнении.

Несмотря на то, что он говорил на последних пресс-конференциях, у него не было желания покидать команду.

Аморим признает, что его результаты с клубом были недостаточно хорошими, и понимает, что у него был худший процент побед среди всех тренеров, работавших в «МЮ» с 2013 года после ухода Алекса Фергюсона. Но португалец также был уверен, что сможет добиться выхода в Лигу чемпионов в этом сезоне, если останется на своем посту.

Повторяющееся использование Аморимом слова «менеджер» на последней пресс-конференции имело значение.

Специалист ощущал чрезмерный контроль на микроуровне со стороны руководства, включая директора Джейсона Уилкокса. Тренер считал, что у него не было полной свободы в принятии собственных тактических решений. Именно поэтому он сказал, что высокопоставленные руководители футбольного отдела в Каррингтоне должны «делать свою работу».

Хотя разногласия по поводу трансферной политики не стали решающим фактором ухода Аморима, они сыграли свою роль в разрыве отношений с боссами клуба.

Португалец считал, что если ему сейчас предоставят больше ресурсов, это гарантирует участие в Лиге чемпионов и еще большую финансовую выгоду для клуба.

Руководство «Манчестер Юнайтед» настаивало на том, что не пойдeт на такой риск, и будет избегать любых краткосрочных трансферных решений.