Погребняк прокомментировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк, поигравший в АПЛ за «Фулхэм» и «Рединг», оценил отставку Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям.
«Манчестер Юнайтед» не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции.
Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули», – сказал Погребняк.
- 40-летний Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024 года.
- Под его руководством команда провела 63 матча: 24 победы, 18 ничьих, 21 поражение.
- Временным тренером назначен Даррен Флетчер.
Источник: ТАСС