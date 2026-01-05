Погребняк прокомментировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк, поигравший в АПЛ за «Фулхэм» и «Рединг», оценил отставку Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Решение по увольнению Аморима было очень ожидаемым. Результаты команды не соответствовали ожиданиям.

«Манчестер Юнайтед» не ассоциируется с игрой в пять защитников, при Амориме команда сдала свои позиции.

Его подход не соответствовал уровню клуба и поддержке болельщиков. Не понимаю, почему с этим решением так затянули», – сказал Погребняк.