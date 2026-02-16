Погребняк оценил первый летний трансфер «Краснодара»

Павел Погребняк высказался о переходе правого защитника Ильи Вахании из «Ростова» в «Краснодар».

Сделка уже оформлена, но фактически игрок сменит команду только через 4 месяца.

Сообщалось, что «Ростов» готов продать Ваханию за 5 миллионов евро.

Воспитанник «Зенита» в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 ассист в 22 матчах.

«Он вызывался в сборную России, поэтому в «Краснодаре» будет ещe один игрок национальной команды. А где ему раскрыться, как не в краснодарском клубе?

С точки зрения карьеры это шаг вперeд. Надеюсь, там он будет прогрессировать», – заявил Погребняк.