Определены 2 основных кандидата на место главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер – один из основных кандидатов на переход в «Манчестер Юнайтед».

Также некоторые руководители манкунианцев рассматривают вариант с приглашением Роберто Де Дзерби из «Марселя».

Назначение Глазнера считается более вероятной и достижимой целью.

При этом «Кристал Пэлас» полон решимости сохранить австрийца, он не согласится на новый контракт. Клуб не заинтересован в том, чтобы досрочно отпустить Глазнера за компенсацию. При этом лондонцы не смогли убедить специалиста подписать новый контракт.

Де Дзерби, ранее работавший в «Брайтоне», вряд ли согласится уйти из «Марселя» зимой, хотя хотел бы вернуться в АПЛ в будущем. «МЮ» уже контактировал с итальянским специалистом летом 2024 года, когда рассматривал возможность увольнения Эрика тен Хага. В итоге клуб решил продлить контракт с нидерландцем.

Также в «Манчестер Юнайтед» обсуждались кандидатуры Франческо Фариоли из «Порту», Андони Ираолы из «Борнмута» и Марку Силвы из «Фулхэма». У Силвы и Ираолы, как и у Глазнера, летом истекают контракты.

Назначение Энцо Марески, который покинул «Челси» 1 января, маловероятно.